112年度全國大專校院學生社團評選活動日前在國立虎尾科技大學舉行，共計116所大專校院、263個社團報名參加。國立臺南大學「小太陽服務社」及「桌遊社」，以充足的準備，以及現場台風穩健並詳盡的解說社團成果，分別榮獲「服務性社團—優等」及「康樂性社團—佳作」獎項，表現優異！

教育部為促進大專校院學生社團活動進步與發展，建構各校間相互交流與學習的平臺，舉辦「全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」，此次因疫情影響睽違3年再度辦理「社團評選現場詢答」，並藉由各大專校院社團學生實地參與評選與觀摩，促進校際間社團活動交流，提升學生參與課外活動與社會參與的多元能力。

南大小太陽服務社榮獲大專服務性社團優等獎。(照片/臺南大學提供)

南大今年推薦小太陽服務社及桌遊社參加服務性及康樂性社團評選，小太陽服務社體育學系二年級黃采玟同學認為，參與評選活動能夠全面檢視社團在過去一年裡行政業務及活動規劃的落實與創意，很榮幸今年能夠再次拿下優等獎成績，覺得十分有成就感，未來將持續傳承社團運作經驗，吸引更多人一起來參與課外服務活動。

桌遊社數位學習科技學系三年級黃慈鎔同學則表示，很開心有機會參與這次全國評選活動且取得佳作成績，透過這次交流活動，學習到如何將康樂性社團結合聯合國的永續發展(SDGs)主題，希望未來能夠將更多社會議題融入桌遊之中，讓更多人透過簡單輕鬆的遊戲，一起探討社會議題。

南大桌遊社榮獲大專康樂性社團佳作。(照片/臺南大學提供)

南大侯志正學務長表示，學校非常支持學生社團參加校際競賽與觀摩交流活動以獲取成長，社團活動也是落實大學社會責任不可或缺的一塊，鼓勵大學生積極參與社團活動，培養多元課外能力，並進一步融入社會服務與相關議題，賦予課外活動更多的自我價值成就與社會責任意義。