高苑科技大學規劃設計學院，運用最新混合實境MR穿戴式眼鏡高科技，建立工程三級品管新模式，並邀請屏東縣工務處及多家營造業者，參觀學校整合「穿戴式智慧眼鏡」的應用功能，會中展示智慧眼鏡在混合實境MR與協同互動功能，讓與會人員了解智慧眼鏡在工程管理運用實務。

高苑科大張宏宇代理校長表示，智慧眼鏡及其資料後續應用是本校五專第一屆畢業校友吳聰彥總經理首創全球唯一將穿戴式輕巧型智慧眼鏡進行多元化服務應用開發（協同互動作業、MR虛實混合、影音錄直播、雲端傳媒電視與典藏學習..等），透過高苑科技大學規劃設計學院在工程監造上整合，將此穿戴式智慧眼鏡應用在工程管理方面，所以特邀請屏東縣工務處楊處長和各位工程先進蒞臨指導，以確認其可行性。

屏東縣工務處楊處長表示，目前工程三級品質管理因縣府人力不足，委託的監造單位或是施工單位在完成相關文件後，是否真正落實現場施工三級品管不得而知，特別是對事後問題責任的釐清，也是常常造成公務單位的困擾！此次高苑科大介紹的「穿戴式智慧眼鏡」整合運用剛好可以解決這兩個問題，對未來工程品質及縣府責任負擔有很大的幫助。

會議中展示智慧眼鏡在混合實境MR與協同互動功能，讓與會人員了解智慧眼鏡在工程管理運用實務。(照片/高苑科技大學提供)

吳聰彥總經理表示此穿戴式智慧眼鏡採用一體機架構設計，使用者不須拔下眼鏡，配戴眼鏡依然舒適，加上頭盔正面內建1300萬畫素鏡頭，不管線下線上均可與操作者相同第一人稱視角，即時現場SNG實境拍攝，如實錄影紀錄回傳中控中心核實，且日後可隨時將錄影紀錄儲存典藏起來做為人員培訓學習，透過5G雲端協同互動作業系統，讓控管中心或是線上不同處所之專責專業人員，隨時就能來進行，在私有雲環境可確保資安問題，且遠距影像傳輸也因系統提供動態頻寬調整功能較不容易產生延遲情況。

高苑科大張偉哲代理副校長指出，此穿戴式智慧眼鏡用於工程管理需長時間監控項目更佳，如高鐵、捷運在檢修時，行控中心對檢修現場掌控、專家可遠距指導檢修問題等功能，都是此項高科技實質應用。邱柄儒研發長指出，對一般企業而言，用穿戴式智慧眼鏡進行遠距同步教學(老師穿戴教學)與遠距協同教學與專家指導(被指導者穿戴接受指導)是很好的應用，除提高教學成效之外，也能讓在現場工作的員工大幅提升服務品質與排除問題的能力，並降低專家指導的成本。