夢想淘心室3月29日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到日前參與台北時裝週校際展演，目前就讀樹德科技大學流行設計系服裝組的謝官妤同學，「獻聲」分享與成員：何婕宇、張祐瑄、林純瑜、林詠緁等人，如何共同完成的作品名稱「CATASTROPHE 潶態耗劫」。這系列其創作理念靈感源自於油外洩，講述破壞海洋生態平衡的嚴重性，同組四位同學各司其職，而謝同學(官官)則負責服裝主設計，其最終目的希望喚起大家對生態保護的關注與重視。

節目中官官形容自己像是一碗料多的螺獅粉，主要是因為鬼點子很多，而且還可以加料，並且外表不像是雙魚座般柔弱，而是如同其味道酸辣有個性。官官表示自己好勝心強，一直樂於參加各種競賽，簡而言之就是不服輸只想贏。最特別的是，官官並非從高中職階段所學專業就是服裝設計，而是進入樹德科大流設系，大一從零開始學習。官官表示進入服裝設計業態需要比常人更大的耐心與毅力最重要還要有不怕爆肝的體力。

國中時就喜歡嘗試亂畫服裝畫的官官，勉勵聽眾在人生道路上，如果清楚這是對的路，試著突然轉彎或許是個不錯的選擇，未來她最大的夢想是創造個人品牌。「情緒波動是弱點，所以要振作一點。」這是官官在節目中分享給聽眾一句受用的話，他認為情緒控管對於自己是相當重要，喜歡創意設計的聽眾認同嗎?想知道更多關於逐夢踏實的精采專題？歡迎收聽訂閱【曉宇宙~曉曉問大大】。

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