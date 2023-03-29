與書結緣是生命中最美好的相遇，讓南華大學師生引頸期盼的「良心商店-好書義賣」活動，於3月22日至25日登場，活動開跑第一天圖書館就門庭若市，湧入許多學生來買書，為期四天的二手書義賣活動，共賣了1200餘冊，學生人手一疊書，可說是滿載而歸。

為了讓書籍物盡其用，南華大學圖書館自民國102年起每年舉辦「良心商店-好書義賣」活動，採無人管理良心商店模式，每本書5元起，讀者可自行斟酌能力，將書錢投入小豬撲滿。二手書籍包括小說、散文、文學、歷史、哲學、管理、心理學等各種類型的好書之外，亦有不少教職員或校外人士所捐贈的新書，各種書籍琳瑯滿目。

南華大學校長林聰明表示，創辦人星雲大師鼓勵大家閱讀，提倡「生活書香化」，並期許透過閱讀可以「讀做一個人，讀明一點理，讀悟一點緣，讀懂一顆心」，開闊心胸、提升人品。為紀念緬懐大師，此次特別設置「星雲大師專區」，陳列大師的著作以及相關書籍，成為此次最搶手的書籍。林校長指出，好書義賣活動是讓好書去旅行，給真正需要的讀者，讓書籍資源生生不息循環再利用，也是學校落實環境永續的具體行動之一。

南華大學校長林聰明表示，創辦人星雲大師鼓勵大家閱讀，提倡「生活書香化」，並期許透過閱讀可以「讀做一個人，讀明一點理，讀悟一點緣，讀懂一顆心」，開闊心胸、提升人品。(照片/南華大學提供)

圖書館館長賴淑玲表示，每年皆會收到許多來自校內、外單位或個人捐贈的書籍，經挑選後，適合的書籍即納入館藏，剩餘的第三本起複本書與未被收錄館藏的圖書，則會透過舉辦好書義賣活動，讓書籍找到最好的主人，也讓愛書人只要花小錢就可以享受到閱讀的幸福，這不僅是一種良善的循環，亦能培養學生養成愛物惜福之美德，落實環境教育生活化，一同推廣書籍資源分享與知識的傳承，讓地球資源可以永續利用。此外，今年特別提供經濟不利生可以免費挑選書籍，讓他們在零經濟壓力下享受閱讀，此次共精選出三千多本圖書，相當受到教職員生喜愛。

每年都會來參加好書義賣活動，就讀財務金融學系四年級的王同學指出，展出書籍琳瑯滿目，讓人目不暇給，可以從文學、歷史、藝術、科學等各個領域中，搜尋自己有興趣或所需的閱讀資源，而且只要花小錢就能買到喜歡的書籍，圖書館又可運用義賣所得購買更多且更好的書籍，一舉兩得非常有意義。