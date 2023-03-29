義守大學元宇宙世界持續擴張，儼然已成為南臺灣科技產業發展的重要基地，「傳播與設計學院」數位多媒體設計學系大一的學生隊，參加日本大阪總合設計學院主辦「第三屆台日學生原創漫畫大賽」，勇奪Wacom大獎、審査員獎等多項大獎，大一學生的傑出表現驚豔四座。

數媒系大一生謝語婕(左)，將大學校園生活融入在作品當中，以作品「夏天的尾巴」獲得插畫組的Wacom大獎。(照片/義守大學提供)

獲得插畫組Wacom大獎的大一學生謝語婕指出，她的作品「夏天的尾巴」，創意來自大一開學典禮後的發想，在校園初次相識的兩位同學，相約到海邊放聲嘻笑、歌唱、玩耍的美好昧光，在廣闊無際的藍天與大海之間，大一新鮮人用自己的方式抓住夏天的尾巴，清新的畫風更展現青春不留白的精彩。謝語婕特別感謝老師涂國雄指導，以及主任孫志彬的鼓勵，更開心作品可以在高雄駁二藝術特區展出，甚至獲得主辦單位大阪總合設計學院本部長山田裕之的鼓勵，對於未來的創作之路，給予很大的信心。

榮獲插畫組「審査員獎」的大一學生姚怡君說，得獎作品「消逝與重生」，創作理念以魚群逃離被文明摧毀的黯淡藍點，游出界限、擁抱星河，星際水手在冰冷中尋找那渺小的希望，看似科幻的創作風格，其實象徵的是打破框架的重生，更要積極的活出自我，才能突破極限迎接精彩。姚怡君表示能以大一的身分獲得評審委員獎，是對於創作、努力最好的回饋。

數媒系大一生姚怡君(中)，以「消逝與重生」科幻的創作風格，榮獲評審青睞，並奪下插畫組「審査員獎」。(照片/義守大學提供)

獲獎的兩件作品的指導老師涂國雄強調，透過視覺設計、動畫設計、元宇宙科技藝術等課程為學生奠定動漫設計能力，義大學子更是連續三屆榮獲多項台日漫畫大獎，出色的創意、設計理念，成為台日動漫大賽的最大贏家。數媒系主任孫志彬指出，義守大學與國際頂尖NVIDIA產學合作，瞄準生成式AI與元宇宙創作為核心，建置台灣首座NVIDIA Studio x GIGABYTE 協作空間，成為全臺大專校院的先行者。義守大學師生運用NVIDIA Studio平台的軟硬體資源，首創元宇宙創新教學，今年更再度獲得教育部「元宇宙創新職涯計畫」獎助，肯定師生創作才華和堅強設計實力。