健康國小2023年Masa Laylay藝術狂歡節以「名畫故事」為主題，兩天活動跳脫一般正式課程，由學校老師共同演出的五幅名畫雷諾瓦《劇院包廂》、秀拉《大碗島的星期日下午》、米勒《牧羊女》、李石樵《田園樂》、幾米《月亮忘記了》揭開活動序幕，接著以三個子活動，分別是藝術體驗課、街頭藝術秀和變裝嘉年華一同串聯，讓師生共同沈浸在藝術的校園，共同學習，共同分享。

校長及老師們開設的藝術體驗課，裡包含各式各樣的藝術課程，全校學生透過上網選課，依志願編班，全校共同混齡學習，能激發孩子們的潛力。(照片/健康國小提供)

藝術體驗課，裡包含各式各樣的藝術課程，全校學生透過上網選課，依志願編班，全校共同混齡學習，不僅學習到自己有興趣的課程，與不同年齡層的同學一起上課，更能激發孩子們的潛力。而街頭藝術秀的部分，則由全校有意願展現各樣藝術相關才藝的學生自由組隊報名，唱歌、跳舞、樂器演奏、扯鈴、跳成、魔術、相聲……目不暇給的才藝展現大會，盡情展現自我的同時，也是與同儕相互啟發的平台。

街頭藝術秀有意願展現各樣藝術相關才藝的學生自由組隊報名，唱歌、跳舞，盡情展現自我和同儕相互啟發。(照片/健康國小提供)

變裝嘉年華，搭配主題「名畫故事」，全校師生一起變裝參與盛會，不論是名畫中的人、事、物，皆可當作裝扮的元素，各式各樣的名畫。(照片/健康國小提供)

此外，將活動帶到最高潮的變裝嘉年華，搭配主題「名畫故事」，全校師生一起變裝參與盛會，不論是名畫中的人、事、物，皆可當作裝扮的元素，各式各樣的名畫將在變裝嘉年華一一呈現，有聞名遐邇的「蒙娜麗莎的微笑」、「拾穗」……等等，也有全年級共同演出的大型表演「清明上河圖」、「威力在哪裡？」，還有日本浮世繪風格的「神奈川沖浪裏」創作，展現健康國小孩子最有創意的點子。