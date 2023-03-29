為強化師生正向使用網路能力，培養教師網路成癮的輔導技巧，臺南市教育局學生輔諮中心於3月23日起辦理以「健康好生活—戒除網路成癮」為主題的系列研習課程，促進親師共同合作協助學生健康上網。

黃偉哲市長表示，確保學生網路使用安全與建立資訊素養是本市推動「友善校園」的施政重點，期許學校師長持續增能，瞭解學生網路成癮的特性及背後因素，引導學生健康安全上網。

教育局鄭新輝局長表示，為有效提升教師輔導學生脫離網癮的能力，教育局結合專業機構設計教師研習課程，由嘉南療養院杜家興心理師協助規劃設計「網癮小團體輔導」教材，逐步帶領教師應用於發展性及介入性輔導活動之中。

嘉南療養院杜家興心理師表示，網路成癮成因複雜，治療方式須整合心理社會與藥物治療介入方案，教師與學生互動可多傾聽、瞭解、辨識與引導，以協助學生找回自尊自信，重拾在真實世界與網路世界各自的健康關係與活動。

嘉南療養院杜家興心理師。(照片/臺南市政府提供)

學生輔諮中心羅智韋主任表示，學校教師與家長可先和孩子建立信任關係，察覺近期上網情形是否有異樣，讓孩子願意吐露心聲表達感受，進行改變自己不良的生活習慣。歡迎對本議題有興趣的教師，透過臺南市教育局學習護照，報名本次「健康好生活—戒除網路成癮」4場增能研習，共同守護孩子的心靈健康。