過去國人普遍對「不健康」的狀態會與「疾病」畫上等號，而國人也只有生病了，才能透過醫師轉介得到職能治療的服務。但隨著臺灣社會各面向發展快速，國人對健康的概念越來越完善，對於「不健康」的感受已不限於疾病；為了呼應政府一直提倡的健康促進、疾病預防，日前台灣職能治療師三個主要的組織團體「社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會」、「社團法人臺灣職能治療學會」與「新北市職能治療師職業工會」聯合成立「職能治療師法修法聯盟」，並即刻運作，積極從多方面推廣職能治療師法修法的重要性，以能順利爭取職能治療師法修法通過。

職能治療師法修法聯盟表示，職能治療師的精神是在民眾發生「不健康」、生活期待「無法實現」的情形下，能立即介入、提供引導、設計專業的活動，促使服務對象或照顧者達成期盼，提升生活品質。包括：當長者因年老而動作遲緩時，職能治療師會帶其活腦健身，使生活自主豐富，健康老化也讓家人減少照顧的負擔；當孩子與朋友相處不好，職能治療師能透過遊戲技巧，讓孩子學會建立友誼。又或是當工作姿勢不佳，職能治療師可透過人因分析來避免職業傷害；高齡駕駛、生活適應、職務再設計等都是職能治療師可以提供專業，守護全民健康的地方，但很可惜的是，依照目前規範，我們無「法」幫忙，此次修法，我們的目標即是爭取「非以疾病治療為目的」時，職能治療師能直接服務民眾。

職能治療師修法三大訴求及四大好處。(照片/職能治療師公會全國聯合會提供)

職能治療師法修法聯盟目前已積極拜會多位立委，說明修法的重要性期也獲得許多支持與正面的回響；此外，該聯盟也成立臉書粉專、IG透過時常更新圖文資訊、與民眾互動，向民眾推廣前述修法的重要性；我們還需要更多人知道這次修法的重要性，為了全民健康不漏接，敬請邀請身邊的親友一起加入連署活動。該聯盟期待本次修法後，對民眾而言，可依自身健康需求直接尋求職能治療服務，提升健康與生活品質，不會因法規限制而無法尋求專業諮詢。職能治療師在有專業學歷、國家考試的認可下，針對「非以疾病治療為目的」可依自身專業直接提供預防性服務給民眾，屆時全民的健康將是最大的贏家。