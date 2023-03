非洲缺糧問題嚴重,再加上氣候變遷和極端氣候頻繁,全球生物多樣性正快速消失,並引發全球糧食安全之疑慮。造成飢餓和營養不良引發的危機,尤以非洲最為嚴重。臺灣關心非洲糧食問題,亞蔬-世界蔬菜中心,在臺灣外交部和農委會的經費贊助下,執行「臺灣非洲蔬菜倡議」。

這項倡議是由總部位於臺灣臺南的國際組織─亞蔬-世界蔬菜中心與非洲肯亞世界農林業中心(CIFOR-ICRAF) 、貝南國立大學 (University of Abomey-Calavi) 和臺灣大學農藝學系等單位合作,致力於搶救非洲的蔬菜種原,提升蔬菜生產多樣性、提供多樣化的營養,解決糧食與營養問題。此一倡議之學術研究,以「氣候變遷下找尋撒哈拉以南非洲被遺忘的糧食作物以利健康飲食」為主題,於112年3月27日刊登於國際盛名具有高影響指數的《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 期刊,喚起大家對「被遺忘作物」的重要性。

以玉米為例,撒哈拉以南的中非地區在於2070年時,超過三分之一原產區的氣候條件 (紅色圓圈分布區域) 將不適合原有作物生長。剩餘三分之二的原產區仍適合玉米之栽培 (淺藍色圓圈分布區域)。若納入繁穗莧 (Amaranth cruentus) 為候選作物,則能適應於2070年之氣候範圍則可大大增加 (深藍色框線範圍)。(照片/亞蔬-世界蔬菜中心提供)

亞蔬-世界蔬菜中心種原組組長方佐威博士 (Dr. Maarten van Zonneveld) 表示,非洲的蔬菜種原逐漸流失,且其作物野生近緣種的保存不甚理想,為因應聯合國宣布的「2030永續發展目標」前三項,消除貧窮、零飢餓和確保健康,亞蔬-世界蔬菜中心提出「臺灣非洲蔬菜倡議」計畫,以評估、保護與利用非洲蔬菜之生物多樣性,助於提升當地的糧食與營養安全。亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿博士 (Dr. Marco Wopereis) 由衷感謝臺灣政府的慷慨贊助,使本計畫可以在臺灣邦交國史瓦帝尼、坦尚尼亞、馬達加斯加等非洲國家,保育當地的蔬菜種原,透過學校菜園、社區菜園提升當地區民之糧食自給率和營養。

研究依據候選作物可食用部分分類為根莖類、豆類、果實、葉菜類蔬菜、其他類蔬菜和穀類,並以每100公克可食用部位之不同營養元素含量 (以鐵與葉酸為例) 轉換為成人每日參考營養攝取量 (reference nutrient intakes, RNI) 呈現不同種類的食物群所能提供的營養元素比例。不論是鐵元素或葉酸,在葉菜類蔬菜中所含的比例最高。(照片/亞蔬-世界蔬菜中心提供)

由於撒哈拉以南非洲的野生近緣物種保存狀況差,方佐威博士與非洲肯亞世界農林業中心(CIFOR-ICRAF) 和貝南國立大學 (University of Abomey-Calavi) 等研究人員,協同臺灣大學農藝學系林彥蓉教授 (現借調至亞蔬-世界蔬菜中心擔任副主任一職) 與農藝學系謝葦勳博士候選人,針對這些撒哈拉以南非洲”被遺忘”的作物和野生近緣物種進行評估與分析,找尋更適應未來氣候環境且具營養價值的種質資源。野生近緣物種在自然環境下具有較高的耐病蟲害的能力,擁有尚未發現卻極具潛力的耐逆境相關基因。然而,由於土地利用、人為破壞自然棲息地以及飲食文化的轉變,許多野生近緣種或非主流作物逐漸被忽視或淘汰,導致其生物多樣性正逐漸消失。

此研究挑選138個被遺忘的作物及其野生近緣物種,究結合氣候和種原資訊,以氣候生態位模型 (climate-niche model),預估在2070年時具有更佳的適應能力並且亦適合於非洲不同地區多樣栽培的替代作物。結果顯示,西非和中非兩地區的作物受未來氣候變遷之影響最為嚴重,其中對玉米和山藥的影響尤為明顯。另一方面,此研究評估這些”被遺忘”的作物之微量營養素,例如,鐵濃度最高的是葉菜類的莧菜和白花菜,以及腰果;葉酸則在青葙、白莧和綠豆最多。最後根據所有分析結果,將58 種被遺忘的糧食作物列為優先候選名單,這些珍貴的種原在微量營養素的供應上亦具互補性,極具潛力。

非洲野生釋迦在貝寧被廣泛使用,具有新鮮果汁生產的潛在市場,也是非洲肯亞世界農林業中心重點研究的「被遺忘作物」之一。(照片/ Enoch G Achigan Dako提供)

此研究展望至2070年,希望在撒哈拉以南非洲的作物栽培納入推薦「被遺忘作物」為優先候選名單,將可實現該地區在糧食生產上兼具氣候適應性和高營養價值的“雙贏”,藉此展現種原對於未來實現零飢餓和健康飲食的關鍵地位。亞蔬-世界蔬菜中心非洲研究團隊與臺灣大學農藝學系的合作成功地宣傳保存非洲蔬菜種原和糧食多樣化的重要性。