職業訓練與技職教育年度盛事「第53屆全國技能競賽」開跑，第一階段先於北、中、南3區進行分區技能競賽，透過分區競賽選拔優秀選手參加全國技能競賽，分區技能競賽青年組前5名的選手，除可獲頒獎金與獎牌、獎狀，更可獲得推薦參加全國技能競賽。中臺科技大學食品科技系師生團隊在中區分區技能競賽表現優異，除了五位參賽選手均獲得獎項肯定，食科系李哲瑋及李昕融同學更在比賽中脫穎而出，分別獲得西點製作及藝術麵包設計冠軍。

中臺科大食科系創立初期以培育食品製造技術專業人才為主，民國97年更名為「食品科技系」，為我國食品與餐飲相關科系唯一強調餐飲結合科學之系所，並有效結合本校其他院系資源，培育具備食品科技、保健食品及餐飲技術與品保專業人才。因此，中臺科大食科系積極輔導學生考取烘焙食品、中式麵食、食品分析檢驗及中餐烹調等乙、丙級技術士證照，鼓勵學生參加競賽，建立專業自信心，並結合學生實習、產學合作、業師協同教學等方式拓展實務經驗，使學生擁有技術與證照、以強化就業能力。

藝術麵包設計第一名李昕融同學與參賽作品「情人節星織情緣」合影。(照片/中臺科大提供)

中臺科大食科系郭炯村及游隆宏老師為我國西點烘焙知名教師，長期投注心力支持及培育許多烘焙高手，今年帶領學生們參加「第53屆全國技能競賽」中區分區競賽，歷經兩天的激烈賽事，師生團隊以多項優異作品通過第一天的淘汰賽之後，憑藉著平日訓練的紮實技能，在第二天的競賽中展現出烘培色香味俱全麵包的硬底子功夫，除了在藝術麵包設計類獲得第1、2、4名及佳作的優異成績，並奪下西點製作類第1名。中臺科大陳錦杏校長表示，這場比賽結果除了肯定本校食科系學生的表現之外，更代表本校教師對學生技能訓練獲得認可，他們對學生的辛勤付出及精心指導，除了為學生未來的職業生涯奠定穩固的基礎，亦向社會大眾傳遞出職業教育和技能培訓的重要性。

西點製作冠軍得主李哲瑋同學與參賽作品「海洋之心」合影。(照片/中臺科大提供)

藝術麵包設計第二名許芳瑜同學與參賽作品「愛神之箭」合影。(照片/中臺科大提供)

西點製作冠軍得主李哲瑋同學，高中時期曾輟學並以同等學歷進入中臺科大食科系進修部就讀在中臺科大食科系老師的鼓勵下專注提升烘焙技能並努力保持優異的成績。這次參賽作品「海洋之心」，以海洋生物和元素為靈感，展現出海洋之美的多樣性和豐富性，除啟發人們對海洋的關注和探索，同時也提醒人們對海洋生態的保護和尊重；藝術麵包設計第一名的李昕融同學，同德高中畢業後以技優甄選方式進入中臺科大食科系，參賽作品「情人節星織情緣」的設計靈感來自生活和愛情，透過對牛郎織女的故事情節及愛情生活的理解，發揮創意設計出讓人驚歎的作品。除此之外，中臺科大食科系許芳瑜同學「愛神之箭」作品榮獲第二名，蒲峻翔同學「美女與野獸之情人節」及李美樺同學「真誠的愛」，則分別獲得第四名及佳作的肯定，這些作品充分展現出中臺科大食科系對創意設計的重視及精湛的實力。