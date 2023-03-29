國立中興大學與台灣彩光科技股份有限公司雙強聯手，以產學結盟共同推進光學雷達相關技術的研發和應用，台灣彩光總經理張永朋博士表示，將以研發更高精度和更高效率的光學感測和成像解決方案，用於自駕車或無人機應用，完成產業落地，促進光電感測領域的創新和發展。

國立中興大學與台灣彩光科技股份有限公司(6948)於3月29日簽署產學合作備忘錄，共同推進光學雷達相關技術的研發和應用，簽約儀式由國立中興大學薛富盛校長和台灣彩光科技總經理張永朋代表簽署，與會貴賓包括興大宋振銘研發長、學研機構主持人光電所鄭木海講座教授、玉山學者杜武青教授、Donati Silvano客座教授、前瞻理工科技研究中心裴靜偉主任、光電所劉浚年教授、精密所韓斌及蔡政穆教授、電機系賴永康及賴慶明教授等，以及台灣彩光科技公司王志峰執行長、黃國胤協理等十多人。

左台灣彩光科技總經理張永朋博士，右中興大學薛富盛校長。(照片/中興大學提供)

興大薛富盛校長表示，台灣彩光科技在竹科與中科分別具有研發中心與製造中心，多年來在光電研發有目共睹，公司產品包括高品質光學薄膜產品、雷射車燈零組件與色轉換層晶體材料等，其智慧車燈關鍵零組件已成功打入歐系等知名車廠原廠供應鏈，為臺灣在該領域的隱形冠軍，近年來台灣採光持續投入研發，這項產學合作備忘錄的開展意味著興大的科研成果獲得產業界的認可和應用，學校將進一步發揮在光電領域的專業優勢，為企業提供技術支持和人才培養，共同推進產學研合作，促進產業升級和轉型發展。

台灣彩光總經理張永朋博士表示，台灣彩光是一家專注於光電產品研發、生產和銷售的優質中部科學園區廠商，他肯定中興大學的研發能力，透過此次與興大產學合作，台灣彩光科技將能夠加速自駕車和無人機相關產品的研發和推出。張永朋總經理更期待除了光學雷達技術之外，這項產學合作備忘錄還將加強台灣彩光公司在智慧頭燈等方面的專業能力，進一步提高其技術水平和市場競爭力。雙方期望能夠為臺灣光電產業的發展培養更多的光電人才，為產業注入新的活力，並朝打造獨角獸目標邁進。