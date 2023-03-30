過去以人文社會學科馳名的東海大學，隨著致力推動理工學科教學，近年也開花結果，根據最新2023年英國泰晤士THE世界大學學科排名，東海大學在工程學科排名成績大幅進步，在台灣僅次於台大、清大、交大、成大、台科大五所國立大學。東海校長張國恩表示，東海工學院致力課程改革，落實產學合作，無論推動人工智慧、綠能科技、擴增實境、智慧製造等教育成效卓越，未來將持續朝向打造世界一流的工程學院邁進。

迎戰科技時代，邁向科技2030，東海專注科技人才培育成果斐然，更在泰晤士THE世界大學工程學科排名中，無論發表頂尖期刊、綜合教師研究著作超過2200篇，甚至與中科、精密科學園區、台中工業區超過百家產學合作等優異表現，在工程學科指標排名中，在台灣，僅次於台、成、清、交、台科大五所國立大學排名位居第六。

迎戰科技時代，邁向科技2030，東海專注科技人才培育成果斐然。(照片/東海大學提供)

東海工學院院長黃欽印表示，THE的評分指標分為5個領域，分別是教學、研究、引文、國際視野、以及產業來的收入，未來三十年在工程領域將有爆發性成長的人才需求，此次上榜象徵東海所提出的光點計畫「智慧製造班」彰顯成效。黃欽印更強調，此次成績也可以歸納於東海是一所擁有人文、社會、藝術等全方位學習環境的大學，東海擁有世界級的師資，理學院及工學院就有6位教授名列「終身科學影響力排行榜（1960-2021）」，其中4位更同時榮登「2021年度科學影響力排行榜」。

東海大學提出以出口導向的「光點計畫」，大力推動由資工系、工工系、電機系以及雲創學院共同規劃的「智慧製造課程」，並成立「智慧製造班」導入特斯拉敏捷式「智慧製造」等次世代智慧製造創新課程。(照片/東海大學提供)

黃欽印提到，東海擁有卓越的地理位置，鄰近中部科學園區、精密製造園區，以及位於工業區的核心地帶，在朝向「東海大學 未來大學」的方向上，2022年即對此優勢，規劃跨域學習、提出以出口導向的「光點計畫」，大力推動由資工系、工工系、電機系以及雲創學院共同規劃的「智慧製造課程」，並成立「智慧製造班」導入特斯拉敏捷式「智慧製造」等次世代智慧製造創新課程。此外，值得一提的是東海AI光點計畫智慧製造班將提供每年每人12萬元的新台幣獎助學金，以及就業實習機會，指引學生走在產業頂端學習最新科技。