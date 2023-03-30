由台灣全球商貿運籌發展協會主辦，東吳大學協辦，2023第一屆「ESG物流永續獎」3月29日於台北萬豪酒店舉行。邀請到重量級嘉賓行政院鄭文燦副院長親自出席頒獎，各大企業報名相當踴躍，包括台灣積體電路製造-台積電供應商永續學院、中華電信、國泰人壽、洋基運通(DHL)等57家，競爭激烈，經主辦單位和專家委員審查，最後遴選出20家企業獲獎。

行政院副院長鄭文燦親自出席並擔任頒獎人，顯示政府重視企業永續發展的決心。(照片/東吳大學提供)

行政院鄭文燦副院長致詞時表示，ESG物流永續獎對他而言，有特別意義，擔任桃園市長任內，與全球最大城市永續平台-地方政府永續發展理事會ICLEI合作，將桃園作為生態物流社群的主題城市，推動低碳物流方案，帶動整體物流業蓬勃發展。主辦方特別設計驚喜橋段，由賈凱傑理事長代表物流業致贈「功在物流」匾額，感謝鄭副院長對永續發展的卓越貢獻。

台灣全球商貿運籌發展協會賈凱傑理事長，期盼透過「ESG物流永續獎」鼓勵企業促進永續發展。(照片/東吳大學提供)

賈凱傑理事長表示，隨著氣候變遷加劇，國際間對環境永續議題日益重視，ESG永續發展是企業經營的重要趨勢，醞釀半年，決定以「ESG物流永續獎」的方式，推動這個觀念，而台灣全球商貿運籌發展協會是一個同業交流的社團，也是一個帶動新發展、傳播新觀念的協會，期待發揮眾人力量，達成淨零排放與物流永續的目標。

東吳大學潘維大校長表示樂與實務界攜手合作，培養永續人才。(照片/東吳大學提供)

東吳大學潘維大校長則表示，大學最適合扮演公正客觀的角色，指出社會經濟發展正確的長遠目標，然後為達成此一長遠目標共同參與、奉獻心力。像是，東吳大學約有45%的課程、2700門課可以跟聯合國SDGs目標相對應，同時，成立「ESG永續發展研究中心」，讓教學與行政校務工作都能體現ESG的精神。這次與台灣全球商貿運籌發展協會共同發起辦理「ESG物流永續獎」，和實務界連接，一起追求人才培育、企業經營、與經濟活動的永續發展。

獲得本屆「ESG物流永續獎—金獎」的10家企業包括：中華電信股份有限公司、台灣思科系統股份有限公司、台灣積體電路製造—台積電供應商永續學院、裕利股份有限公司、華電聯網股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、臺灣港務股份有限公司—基隆港務分公司、DHL國際快遞、山立通運股份有限公司、喜提達物流股份有限公司。

則獲得本屆「ESG物流永續獎—傑出獎」的10家企業包括：中科國際物流股份有限公司、台灣哈其德國際貨運有限公司、京揚國際股份有限公司、環盟國際企業股份有限公司、吉祥工業股份有限公司、一路發國際物流股份有限公司、永聯物流開發股份有限公司、海量數位工程股份有限公司、捷飛運通股份有限公司、比力倉儲設備股份有限公司。

賈凱傑理事長特別致贈「功在物流」匾額，感謝鄭副院長對ESG的貢獻。(照片/東吳大學提供)

國際淨零排放與物流永續發展趨勢論壇於頒獎典禮後舉行，邀請國際組織地方政府永續發展理事會(ICLEI)的秘書長Gino Van Begin發表國際生態物流與永續物流發展趨勢，以及得獎廠商喜提達國際物流、華電聯網、台灣思科、DHL國際快遞等，分享在物流永續的創新作為與解決方案，讓與會企業彼此切磋學習，未來，期待透過鼓勵和良性競爭的方式，吸引更多企業為全球物流永續盡一份心力，為下一代打造更美好的生活環境。