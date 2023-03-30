112學年度計有61校570個系(組)、學程、提供7862個名額辦理聯合招生。112學年度第一階段報名人數為25823人，總報名校系(組)、學程數92222個。通過第一階段篩選申請生計有46330人次，一篩人次通過率為50.2%。其中，通過大學程式設計先修檢測(APCS)超額篩選計有184人次，超額篩選人次通過率為8.9%。

通過第一階段篩選後，請申請生於4月13日10時至4月19日21時止，登入本委員會第二階段複試「校系(組)學程上傳檔案勾選清單【預擬練習版】」，具有中央資料庫學習歷程檔案之應屆畢業申請生，可檢視本委員會所取得之一至四學期中央資料庫學習歷程檔案(含修課紀錄、課程學習成果及多元表現)；110學年度之畢業生可檢視一至六學期中央資料庫學習歷程檔案。

如有疑義者，請於4月20日中午12時前之每日上班時間，向就讀學校提出疑義處理申請，逾期或未依旨揭招生簡章規定提出疑義處理申請者，視同確認中央資料庫學習歷程檔案，概不受理複查及申訴。

第二階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於5月3日前由各科技校院於該校網站公告，請申請生務必自行上網查詢。若逾各校公告第二階段複試通知日期而未公告時，請主動與各校電話查詢。

通過第一階段篩選的申請生，歡迎踴躍報名第二階段複試。第二階段複試之「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」繳交，一律採網路上傳方式。自5月4日10時起至各校規定上傳截止日止，申請生請至聯合會第二階段複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳(勾選)「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。