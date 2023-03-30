玄奘大學於3月29日青年節舉辦「2023社團明星運動會暨全民國防射擊競賽」活動，結合新竹後備指揮部、新竹後備旅及苗栗縣後備指揮部到校園設攤招募優秀人才，進一步深化全民國防，並為具校園特色活動「社團明星運動會」揭開序幕。

此次活動以「社團明星運動會」為主題，結合國軍設攤招募優秀人才，邀請中華大學及元培科技大學師生參加，活動現場除有國軍娃娃表演，玄奘大學簡紹琦校長亦著國軍服裝響應此次活動。開幕儀式後，首先進行的是水彈射擊活動，活動期間透過「後備」特性介紹、互動式體驗提升國防認知，以扎根全民國防理念。接下來，社團明星運動會還有13項賽事，如異程接力賽、趣味競賽、躲避球、網式足球等等，將陸續在4月舉行。

學生參與水彈射擊活動後合影。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦表示，本次活動結合社團運動會與國防宣導，期望透過趣味競賽之形式，增進社團間交流，提升學生對於社團的熱忱。此外，近年國人都非常關注國防議題，因此邀請「國軍走入校園」與青年族群互動，宣導全民國防。

新竹後備指揮官紀政新上校表示，國軍針對各年齡層，提供不同的招募服務，將國防安全的重要性深植國人心中，並以自身經歷分享從軍的願景與福利，讓民眾了解國軍工作與訓練內容，期許青年學子以具體行動，展現對國防的認同與支持，為國防安全貢獻一己之力。