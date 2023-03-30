教育部公布112年推動閱讀績優學校、閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師及2個團隊獲獎，共計獲獎13件。其中閱讀推手個人組7位教師參賽，全數獲獎，展現新北閱讀教育軟實力。

教育局長張明文表示，新北市積極推動閱讀教育，很多學校都將閱讀作為十二年國教的校訂課程，今年度新北市共計13件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優的獎項，展現閱讀教育推動有成，新北市將持續推動閱讀教育，讓學生從閱讀中培養自主學習的能力，成為終身學習者。

五峰國中以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石。(照片/新北教育局提供)

榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石、閱讀策略作為學生攀「閱」學習巔峰的登山杖、國際議題作為核心的課程，利用數位閱讀、跨域閱讀，進行SDGs議題探究。五峰學子從在地關懷開始，拓展國際視野，養成樂在學習、品閱人生的素養。

另一所獲獎的鷺江國中推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」，學校推動閱讀的起點由在地出發，最感人的精神是「堅持」，不論是濕地走讀活動，或是晨讀志工進班導讀都是從創校開始堅持20年的傳統；七年級的鄭益侖同學說，濕地走讀很有趣，可以親近自然，也讓自己更了解蘆洲。20年來的優質傳承，加上校本課程的創新以及數位科技的導入，鷺江學子快樂閱讀、盡情探索。

中園國小以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子深化閱讀。(照片/新北教育局提供)

國小亦有2所學校獲得閱讀磐石學校的殊榮，中園國小有臺灣第一間藍染專科教室、全臺唯一的能源隧道以及MINI ZOO(迷你動物園)，學校利用這些場域，發展跨域閱讀課程，以「中園舞藍弄綠 活化愛閱DNA」為主軸，帶孩子透過圖資利用教育、多元文本閱讀等，讓孩子喜歡閱讀，活化孩子的閱讀DNA，期盼孩子能擁有自主學習與終身學習的生命密碼。

板橋國小藉『閱讀有「枋」書香「橋」．載閱古今向前行』的理念來規劃閱讀方案。(照片/新北教育局提供)

同樣獲獎的板橋國小，所在地板橋，舊稱枋橋，學校位在火車站旁，因此以『閱讀有「枋」書香「橋」．載閱古今向前行』的理念規劃閱讀方案；課程以四枋（方法）為起點，展現閱讀四行（行動），設立枋橋閱讀驛站，以系統性課程搭建跨古越今的閱讀軌道，透過課程發展與資源統整，讓孩子從學校走入社區，一起坐上閱讀列車關懷世界，為社會盡一份心力。

榮獲閱讀推手個人組的新埔國小黃姵穎老師，整合校內外資源，結合數位學習工具配合適性閱讀系統幫助學生挑選適讀書籍，並運用差異化方法與策略引導孩子閱讀，透過閱讀讓不同家庭背景的孩子得到公平的資源，成為自己生命故事的主角。新莊國小書香團隊，有50多位志工，有編目組，更有教學組與閱推教師共備進行主題課程，如「春日好時光粿真美味」帶學生從閱讀文本、走讀校園認識植物、到動手做草仔粿，感受季節的美好，讓學生PLAY閱讀，開拓新視野。

教育局表示，新北市將閱讀教育列為重要政策，為提供友善的閱讀空間，111年全市國中小圖書館全數完成改造，並積極培養閱讀教師，全市有278位國中小閱讀教師，更全國首創閱讀教師跨校社群，至今已運作7年，不僅提供教師共備共學的平臺，也奠定推動閱讀的基礎，未來將閱讀融入校訂課程、結合科技與雙語，讓新北市學生具備閱讀興趣與能力，與世界接軌。