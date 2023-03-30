慈濟科技大學護理系二年級學生簡君蕙和三年級馬來西亞籍學生郭佳文熱心投入志工活動，分別獲得112年全國及花蓮縣大專優秀青年獎，即使二人背景、國籍截然不同，但同樣都有積極參與志工服務的堅持，不但從環保、淨灘的領域，延展至推廣蔬食、為土敘地震災民洗車募款，更結合東華、慈大的慈青夥伴，串連起一股更大的青年力量。

慈濟科技大學學生簡君蕙榮獲112年全國大專優秀青年獎。(照片/慈濟科技大學提供)

護理系二年級學生簡君蕙利用暑假期間到蘭嶼、馬祖推動環保，更從擔任學生會會長一職，學習換位思考和溝通協調。簡君蕙表示，以往常落入完美主義的迷思裡，增加別人壓力和負擔，更增添了不少誤會，卻也因為志工服務的過程，讓自己提升了溝通能力、邏輯思考，並學會如何圓融處事。

慈濟科技大學學生郭佳文（右一）榮獲112年花蓮縣大專優秀青年獎。(照片/慈濟科技大學提供)

護理系三年級馬來西亞籍學生郭佳文表示，只有把握時間付出，才不會浪費大好光陰。他從大一起加入慈青社，就開啟志工的「斜槓」生活，這次趁暑假期間，走入偏鄉衛教宣導，還主動發起為土敘強震災民募款的洗車服務。在串連了東華、慈大的慈青後，看到這麼多有志一同的優秀青年，更覺得不能忽視每一股小小的力量。

郭佳文主動發起為土敘強震災民募款的洗車服務。(照片/慈濟科技大學提供)

有著護理背景的簡君蕙和郭佳文強調，因為多了志工服務的親身經驗，對於未來踏入臨床第一線，將會有很大的幫助。由於護理師既要跟病患、家屬互動，又得配合醫療團隊隨時補位，所以趁在學期間多接觸不同領域、年紀的民眾，提前學習互動，再加上從志工服務中學會的同理心、換位思考、溝通協調等軟實力，他們笑著表示，沒想到，做志工反而收獲最多的是自己。