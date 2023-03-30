企業對國內大專畢業生能力評價，以知名《遠見》雜誌多年來持續針對台灣上市櫃公司進行的「企業最愛大學生評價調查」，深度貼近台灣企業主選才心聲。2023年龍華科技大學在《遠見》評選中榮獲全國私立科大第一名殊榮，更是唯一入榜TOP 20的私立技專校院；不只在傳統工科領域普獲企業青睞，該項調查在九大學科領域中－觀光休閒類畢業生企業評價TOP 5中，龍華科大亦勇奪全國私立科大第一，畢業生表現深獲企業主信賴與肯定。

龍華科大觀光休閒系配合政府部門觀光休閒政策之主軸，以培育高素質的國際觀光休閒人才，提供具國際水準的服務為發展方向。因此在課程中著重提升實務教育比重，從「導覽解說」課程為核心，貫穿三大特色領域，包含：餐飲與旅宿、旅遊與航空、休閒與健康。

觀休系透過參加國際餐飲美學、侍酒師等競賽，建立學子國際視野。(照片/龍華科大提供)

三大特色領域所對應的課程以強化「創意飲調與品酒」、「國際航空票務與創新旅遊規劃」、「休閒規劃與健康促進」之職能訓練成效為主，輔導考取專業證照兼備職場技能，透過參加國際餐飲美學、侍酒師等競賽建立國際化視野，再結合外語能力與數位科技應用，形塑出跨領域創意生活產業服務管理人才培育之定位。

觀休系主任林昕翰表示，該系與餐飲業、旅宿業、旅遊業、休閒農場、觀光工廠、主題樂園及休閒運動場館等機構洽商產學合作具有豐碩成果，教師與產業合作，透過不同教學場域延伸出多元創新的教學方式，形成優秀人才最佳的教學策略。

國泰飯店觀光事業旗下事業，今年首度與觀休系合作，將是北部第一個合作的產學合作伙伴學院。(照片/龍華科大提供)

林昕翰指出，師生從歷次產學合作的豐富經驗，洞察觀光休閒產業就業市場趨勢與脈動，自去年10月國境開放加上疫情趨於穩定，諸多企業主動邀約龍華觀休系招募培育實習生合作計畫，舉凡旅宿業有台北諾富特華航桃園機場飯店、國泰飯店觀光事業、晶華國際酒店集團、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、花蓮遠雄悅來飯店、大板根森林溫泉酒店等；餐飲業有海峽會、橘色餐飲集團、瓦城泰統集團、古典玫瑰園等；旅遊業有雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網等；休閒產業有昇恆昌、文心育樂E7 Play、五股運動中心等，超過百家優質知名集團企業，一同推動訂單式就業學程，善用產學媒合機制，讓產學界共同帶動企業文化與社會責任、提出優渥薪資與福利制度等條件，聯手打造優質人才。

林昕翰說：「系上每位學生約有30個工作機會，其中有高達四萬七千元的實習薪資等著同學們去爭取，學生從實習至畢業留任正職，期許畢業後能以儲備幹部晉升主管階層為目標，掌握後疫情觀光休閒產業再崛起之契機，觀光休閒領域是相當具有潛力且值得選擇的科系。」

觀休系畢業校友彭榆晴在海峽會實習，畢業後留任正職並晉升主任。(照片/龍華科大提供)

該系畢業校友彭榆晴在海峽會實習畢業後留任正職並晉升主任職位，她除感謝觀休系攜手多家企業培育實習生合作計畫，給予她扎實的專業課程與訓練，並與系上學弟妹分享職場心得：「從PT也好、實習也好、讀書也好，甚至留任當了正職，做任何事情最需要的是一顆上進、願意學習，且對這份工作有熱誠的心，你就會成功。」

龍華科大校長葛自祥則強調，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，由於優質科大獲得產業重視與認同，歡迎學子選擇龍華科大，提前掌握產業趨勢並培養職場黃金競爭力。