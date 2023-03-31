新北市東北角資源整合中心於28、29日規劃東北角混齡遠距教學與英語移地學習課程，嘉義縣政府教育處偕同混齡教學輔導團共14位國民小學校長、主任，特地前往鼻頭國小與福連國小參與本次活動，進行混齡教育跨縣市交流學習。

參訪團第一天先參與鼻頭、十分、福隆與福連國小4校的遠距共學課程，由福隆國小蔡沛融老師擔任主教者，透過虛實整合的方式，進行跨校互動討論，指導學生讀懂艱深難懂的文言文。第二天到福連國小參加貢寮五校的英語移地學習課程，由福連國小郭亭君老師與五校英語教師共備，從新北市推廣的英閱繪課程延伸，結合福連國小校本浮潛課程，用英文向學生介紹浮潛設備與福連國小當地石頭屋的故事，進行跨領域的學習。五校共學透過合作及競賽互動，展現不同學校的學生攜手學習、互相合作可貴及群性學習的教育價值。

老師用英文向學生介紹浮潛課程與設備，及福連國小當地石頭屋的故事(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市幅員廣大，偏鄉教育須更加關注與重視，再加上少子化現象，朝向學校小而精緻的發展趨勢；新北市為讓偏鄉小校永續發展，近幾年透過小校轉型、混齡教學、區域整合等計畫的推動，並結合地方創生，讓偏鄉的孩子能安心學習。

鼻頭國小6年級老師許惠萍認為透過遠距共學課程，在進行學習任務過程中，學生有更多與他校學生共同分工合作和小組討論的機會，對學生語文學習更有深化效能。十分國小6年級胡敏珣同學興奮的表示，以後遇到其他的文言文，也能運用同樣的方法來學習，不會再覺得文言文很難親近了。

嘉義縣教育局參訪團與福連國小師生合影(照片/新北市教育局提供)

嘉義縣混齡輔導團召集人，水上國小校長方正一表示，新北市近年積極推動混齡教學成果有目共睹，這次參與兩天的課程，看到學校運用虛實整合及移地共學兩種不同方式，推動跨校混齡共學，積極培育學生群性發展，讓混齡教學有了新的方向，可做為未來嘉義縣推動混齡教學參考借鏡的方向，發展更適合嘉義在地的混齡方案，成就每一位孩子。

新北市從108學年度起開始推動偏鄉資源整合計畫，每年投入500萬經費，111學年度共有1中心5校群32校參與，本次規劃活動的東北角偏鄉資源整合中心，除了整合行政資源外，並協助跨學制策略聯盟發展跨校在地課程，落實「一校就讀多校共學」的理念，朝在地就學目標邁進。另外，新北市積極推動混齡教學，自111學年度起，新增「跨校教學」模式，邁入「混齡2.0」的新階段，透過虛實整合的方式，讓孩子能享有更多的教育資源及同儕互動，學習加乘。