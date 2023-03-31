為推動數位學習精進方案-生生用平板，南市整合數位學習資源發展虛實XR創新教學，黃偉哲市長30日帶領60所學校，召開「打造5G新科技—玩轉XR共學力」記者會，黃市長先入班化身為數學老師，運用XR技術講解比例尺，將課程畫面同步直播給其他學校共學，同時他也宣示南市數位學習全面扎根至各校，整合教育部「推動中小學數位學習精進方案」、「5G智慧學習學校推動計畫」、「5G新科技學習示範學校計畫」，推動「班班有網路，生生用平板」政策，讓臺南市校校成為智慧校園。

臺南市長黃偉哲表示，南市在111年的資訊教育取得豐碩的成果，榮獲「教育部校園資訊基礎環境111年執行成果暨112年推動計畫」特優，更創下連續9年蟬聯全國特優的榮耀、教育部數位學習深耕計畫獲選學校連續6年全國第1，今年將持續扎根，全力發展生生用平板創新學習、程式設計及AI機器人教育、自主學習、5G智慧及科技等計畫，藉此培養學生的邏輯、系統思考及創新思維，以扎根學生的智慧科技力。

市長化身為數學老師，運用XR技術講解比例尺，將課程畫面同步直播給其他學校共學，同時他也宣示南市數位學習全面扎根至各校。(照片/臺南市教育局提供)

教育局鄭新輝局長表示，教育局持續推動「智慧科技力」，培養學生善用科技解決問題的能力，延續111學年度「生生用平板」計畫，全市教師數位科技教學知能培訓完成率已達全國第1，並於112年起將全面規劃教師落實課堂數位科技的應用，未來1年將持續投入1億元用於數位內容及軟體，18所重點學校以校帶校，今年推廣至36校，同時結合教育部「5G智慧學習學校推動計畫」22校及「5G新科技學習示範學校計畫」18校，全市超過1/3的學校參與研發創新教學模組，透過優質的教師團隊，運用校際聯盟，打造具特色的數位學習教育之都。

臺南市長黃偉哲 XR拍攝直播實錄(照片/臺南市教育局提供)

數位學習推動辦公室高誌健主任表示，生生用平板作為扎根基礎應用，數位學習計畫學校是研發具特色的課程模組學校，未來將課程模組運用於全市，以符應未來數位學習趨勢的課程，並於112年起將全面規劃教師數位學習實作課程，同步優化校園頻寬、提高無線網路涵蓋率及升級資安設備，提供師生完善的數位學習環境。