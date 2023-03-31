小朋友期待的兒童節即將到來，臺北市政府準備「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」三大禮物送給學童們，讓學童們能夠放心成長、安心學習。

臺北市政府3/31日於市府1樓大廳舉辦2023臺北兒童月系列活動發布記者會，由蔣萬安市長宣布啟動2023兒童月系列活動，將於4月22日舉辦「Funny Taipei兒童樂學園」主活動，以及發布三大教育政策作為禮物送給學童們。第一項政策是「翻轉上下課」：為了慶祝兒童節，除了各校結合校訂課程，辦理多元創意的慶祝活動，學校於4月份選擇一天翻轉上下課時間，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事，如閱讀、下棋、運動等，成為自己學習的主人，進行多元探索、自主學習，展現孩子的無限創意及無限可能。

歡慶兒童節，北市準備「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」三大禮物 。(照片/臺北市教育局提供)

第二項政策「降低幼兒園師生比」，為優化幼兒園教保服務品質，臺北市將全面盤點各行政區公共化量能及招生情形，「分年、分區域及增班設園」等方式降低幼兒園師生比，3年內達成全面調降幼兒師生比至1：12，讓幼兒教保服務環境的師生幸福感加倍。

最後一項政策則是完成臺北市數位學習基礎設備最後一哩路-「班班智慧大螢幕」。臺北市推動科技輔助教學多年，學校回饋課堂中以大尺寸觸控螢幕結合行動載具使用，能夠發展出師生間即時互動、作業派送及評量測驗等最佳模式，為提供學校更優質數位化教學環境，本市已於高國中小一般班級教室(含集中式特教班、體育班、藝才班及資優班)建置智慧未來教室，截至111學年度已完成國小3-6年級及國高中至少2個年級教室大尺寸觸控螢幕建置，計6,161班；112年度預計再投入近7,000萬元，完成全市國高中一般班級教室內大尺寸觸控螢幕之建置，112年達國小3年級以上教室大尺寸觸控螢幕建置100%，完善本市學校科技輔助學習推動環境。

期盼學生成為自己學習的主人，進行多元探索、自主學習。(照片/臺北市教育局提供)

2023兒童月以「永續愛Taipei、自主Fun心玩」為主題，於四月份辦理一系列活動，包含四月份的周末假期辦理「探索臺北 親子共遊」親子系列學習活動、4月22日下午1時至7時30分在市民廣場舉行「Funny Taipei兒童樂學園」等，邀請所有的家長帶著小朋友一起共遊臺北，自主Fun心玩。此外，兒童月彙集許多好禮及優惠，包含「每周抽獎」、「歡樂地圖」，詳細內容歡迎至2023臺北兒童月網站查詢。