南華大學宗教學研究所於日前舉辦「印度那爛陀古文明：重建西行高僧之光」台印學術論壇工作坊，該活動由南華大學宗教學研究所及南華大學人間佛教研究中心主辦，國內的合作夥伴包含有吳鳳科技大學、法鼓文理學院佛學系、玄奘大學宗教與文化學系、清華大學印度中心、中正大學理學院、印度學生會、臺灣印度研究協會、臺灣南亞研究學會等單位，印度新那爛陀大學與喬達摩佛陀大學也一同參與合辦。此活動獲我國教育部補助，共邀請9國學者與會，駐印度臺灣經濟文化中心官方代表陳牧民公使特別於線上致詞。工作坊的內容聚焦於台印的合作與交流的面向上。

本活動以實體及線上直播方式同步進行，吳鳳科技大學蔡宏榮校長、法鼓文理學院佛學系主任鄧偉仁副教授、清華大學印度中心主任王偉中教授、清華大學印度中心副主任方天賜副教授暨台灣印度研究協會理事長、玄奘大學宗教與文化學系主任黃運喜教授、輔仁大學大眾傳播學研究所唐維敏副教授暨臺灣南亞研究學會副理事長、原始佛法三摩地學會會長明法法師、人間福報社長妙熙法師等貴賓蒞臨共襄盛舉，中正大學理學院院長陳建易教授亦率領該校印度學生會學生們出席與會。印度那爛陀大學佛教學院院長 Dean, Prof. Rana Purushottam Kumar Singh與印度喬達摩佛陀大學佛教與文明學院佛教學系Dr. Arvind Kumar Singh，則於線上同步參與。

南華大學宗教所舉辦台印學術論壇工作坊，人文學院院長慧開法師(右3)與宗教所所長覺明法師(左3)及其他與會貴賓一同進行點燈儀式。(照片/南華大學提供)

論壇工作坊由南華大學人文學院院長慧開法師、宗教學研究所長覺明法師、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、法鼓文理學院佛教學系主任鄧偉仁、印度台灣研究協會理事長暨清華大學印度中心副主任方天賜、台灣南亞研究學會副理事長暨輔仁大學大眾傳播學研究所副教授唐維敏等人，進行點燈儀式，並由台北藝術大學碩士黃鈺婷老師以印度傳統舞蹈揭開序幕，現場充滿印度風氛圍。印度那爛陀大學校長Baidyanath Labh特別透過視訊進行演講，駐印度台北經濟文化中心公使陳牧民也於線上見證此次盛會。

南華大學宗教學研究所舉辦「印度那爛陀古文明：重建西行高僧之光」台印學術論壇工作坊。(照片/南華大學提供)

南華大學宗教學研究所所長覺明法師指出，此次論壇匯聚來自印度、馬來西亞、越南、泰國、緬甸及英國等國家的專家學者，共同探討「印度那爛陀古文明：重建西行高僧之光」之主題，是相當有意義的歷史議題，共發表12篇論文。主要目的在於啟建台灣與印度學術研究跨國師生之合作與重建印度古那爛陀古文明的意義及價值，透過古蹟調研的地理、歷史、人文、文化等多元面向，運用GIS 的科技方法及資料文獻的探討，試圖還原歷史的原貌及內涵，建構台灣與印度校際間的師生學術合作機會，期能開啟更多台灣與印度校際間師生交流互訪的機會，讓印度、台灣的宗教文化連結在一起，重建西行高僧之光。