因應人工智慧時代來臨，各國積極發展將人工智慧應用於教育，尤其OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式於2022年11月推出，對高等及中小學教育造成衝擊。對於ChatGPT或其他大型語言模型工具在教學上的應用，目前仍存在正反面不同看法，但隨著科技發展，教育必須提早因應，臺南市長黃偉哲希望打造臺南成為數位與科技學習之都，率全國之先，由教育局著手研發ChatGPT的教學模組，輔助師生進行如程式撰寫、英語學習、藝文創作及相關學科的輔助教學，讓臺南的孩子從小扎根AI教育，迎向人工智慧新的生活世代。

黃偉哲市長表示，臺南坐擁南科及沙崙智慧園區，是一座科技新都，因此有必要善用ChatGPT或其他大型語言模型，作為輔助學生有效學習的工具。同時也提醒所有教育工作者，在善用ChatGPT的優勢功能時，也要留意可能存在的負面影響，以引導學生正確使用並發揮人工智慧的效能。

黃偉哲市長表示，目前已初步應用於「程式語言教學」，協助學生撰寫程式時，運用ChatGPT輔助學習，亦可應用在「劇本故事的產出」，透過ChatGPT進行師生共同創作。 (照片/臺南市政府提供)

黃市長表示，當某些地區嚴格禁止使用ChatGPT時，臺南希望能順應AI時代的來臨，超前部署並透過教育團隊的努力，成為全國第一個開發ChatGPT教學模組的城市。目前已初步應用於「程式語言教學」，協助學生撰寫程式時，運用ChatGPT輔助學習。其次亦可應用在「劇本故事的產出」，透過ChatGPT進行師生共同創作。此外也可應用ChatGPT進行「英語對話及寫作練習」。

教育局鄭新輝局長表示，布魯姆(Benjamin Bloom)的認知目標有6個層次，知識、理解層次，可引導學生善用ChatGPT進行自主學習，老師在課堂上可花較多時間和學生進行議題討論，以培養較高層次的應用、分析、評鑑與創造等認知能力。未來教育局將持續透過資訊中心、數位學習推動辦公室、新課綱辦公室，以及重點學校第一線老師共同研發，將ChatGPT或其他大型語言模型工具，適切導入數位學習平臺，以做為輔助學生學習的工具，強化學生自主學習或同儕學習的效果。

鄭局長認為，「提問力或提問技巧」是善用ChatGPT的關鍵技能，也是有效學習的方法，透過ChatGPT的使用特性，也可培養學生如何問出一個好問題，並提升孩子的思考能力。教育局資訊中心高誌健主任表示，ChatGPT是一種新興科技，尚在發展中，教育也應適時將資訊科技正確導入並研發有助於學習的教學模型，同時透過強化師生「資訊倫理素養」，以培養正確使用的意識。期待透過資訊中心與教學團隊的共同研發，能提供有助於師生有效學習的教學模型，讓臺南的數位與科技教學更上層樓。