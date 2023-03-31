夢想淘心室3月31日【創時空】邀請到Panasonic 建築設備營業本部曾俊愷總經理與TAID台北市室內設計裝修商業同業公會謝坤學副理事長。節目的開頭曾總經理與聽眾分享Panasonic是如何連續5年獲得企業永續綜合績效「永續典範外商企業」，對於一個企業來說連續五年其實沒那麼容易，獲獎的原因是源自於甚麼信念呢？。

提到Panasonic大家聯想到的一定是各種電器，節目中謝副理事長特別提到Panasonic其實是一個提供內外兼顧的產品的企業，不僅僅是在家電這塊。節目中曾總經理也特別推薦近期的新品三面鏡，摺疊設計對於有化妝需求的大眾及空間美學上都非常實用。

此外，曾總分享Panasonic以終為始的企業經營理念讓他們不斷超越自己，在整體空間的設計規劃上，目前在台北八德路上有設立一家Panasonic PoME概念體驗館，關於居家空間、通勤路途、辦公場所到公共領域，生活中的每一個場景，能為生活帶來的美好都能在此體驗，重點是參觀PoME概念館室免費，館內定期舉辦各種體驗活動邀民眾一起擁抱美好生活。

TAID謝副理事長提到冬天時，因為有Panasonic的暖風機與免治馬桶，讓衛浴空間大升級，不僅僅是提供好的空間，產品還非常節能，讓大眾達到身體健康與經濟上實質的省錢。更多關於企業永續的新知與節能新資訊都在夢想淘心室。

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