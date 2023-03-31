新北市藝才舞蹈班聯合發表會30日與31日晚在板橋藝文中心演藝廳精彩登場。今年度主題為「藝心舞藝」，由中山國小、新埔國小、埔墘國小、新埔國中、江翠國中及清水高中6校展演13支舞碼，表演類型涵蓋現代舞、芭蕾、中華民族舞與即興創作，更有多個舞碼為全國舞蹈比賽優等及特優作品，孩子們跳舞時或氣勢磅礡、或精靈可愛、或空靈神秘，讓全場觀眾直呼精彩。教育局張明文局長出席欣賞孩子們精彩絕倫演出之外，也期待舞蹈班的學生們，持續維持學習熱情，讓自己享受於表演之中。

教育局長張明文表示，此次舞展，為新北市藝才舞蹈班學生提供大型展演舞台，也透過校際或跨階段別聯合展演，互相觀摩精進。此外，舞蹈班是全國學生舞蹈比賽的常勝軍，新埔國中《無人之境》、新埔國小《彩繪狂想》、埔墘國小《茂》以及清水高中《MONSTERS》皆是全國學生舞蹈比賽優等及特優作品，也在本次舞展再現經典！

江翠國中表演舞碼《鏖戰》。（照片/新北市教育局提供）

表演曲目中，埔墘國小《茂》傳達了生命充滿奇蹟與驚喜的意象，一顆種子歷經發芽、生長、開花、結果，甚至一片光禿，在四季更迭裡展現不同風貌，就像每個人在各個成長階段的美妙。該校6年級詹心昕同學說，練舞過程雖然累，但大家一起努力，在比賽時大放異彩，讓自己明白跳舞並非為了得到第一，享受跳舞樂趣更重要！

新埔國中《無人之境》充分展現了現代舞的收縮與延展，作品中有多向繞圓的畫面，舞者展現張力產生空蕩感的手法，呈現出虛無縹渺的感覺，彷彿置身無人之境。8年級陳冠潔同學分享，在排練這支舞碼的過程中，自己感受到現代人雖然過著群體生活，但同時又保持著自己的獨立性和特色，我們想呈現這種矛盾和複雜的情感，而在我們這個年紀，對未來其實不需要太過猶豫，只需要勇敢去做，用心去感受！

而清水高中《MONSTERS》以現代舞展現爆發力十足、力量控制收放自如的質感，描繪出人類在現實下的矛盾、對抗與操控，發出不安與被壓迫的吶喊，戰勝心中的野獸，舞者以藝術表演產生撼動人心的能量。另外江翠國中、新埔國小、中山國小等校舞蹈班孩子們經過長時間的練習，也呈現專業且富有創意的舞蹈表演，感動在場觀眾。

新埔國中表演舞碼《無人之境》。（照片/新北市教育局提供）

教育局補充，新北市國民中小學藝術才能(音樂、舞蹈、美術)班每年約於3月下旬受理報名，4至5月術科測驗，歡迎各界美術奇才、音樂精英以及舞林高手一同加入新北市藝才班的行列！