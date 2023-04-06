111學年度全國學生舞蹈比賽分別於桃園市桃園展演中心展演廳、臺北體育館及嘉義縣立體育館辦理，經過一個多月的時間，已於3月23日順利完賽，共計762支參賽隊伍、8萬多名學生的參與。教育部表示，本次比賽致力於推廣各級學校之舞蹈藝術教育，期待能增進學生對舞蹈的興趣與能力外，更希望讓此競賽成為學生展現自信的舞臺。

近年為推廣「全國學生舞蹈比賽」展演成果，並促進各校交流，由競賽主辦單位國立臺灣師範大學辦理賽後推廣活動，將於5月23日於國立國父紀念館及7月11日於衛武營國家藝術文化中心辦理兩場展演，讓學生於國家級場館展現在校學習成果，能激勵更多學生參與舞蹈和其他藝術領域的創作，更進一步推廣校園舞蹈教育、開拓學生們舞蹈藝術新視野。

111學年度全國學生舞蹈比賽包含現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈四種類型，參賽對象涵括國小學童到大專組學生。擔任評審的國立臺北藝術大學教授曾瑞媛說：「編舞者瘋狂的藝術創意點子，讓學生展演出不可預期的美感，真是令人讚嘆!」。其中，新竹縣光明國民小學葉姿慧老師過去曾4次奪得最佳編舞，今年作品以「過客」再度獲獎，編舞內容極致細膩，角色構思各個色彩鮮豔生動，一幅幅候鳥遷徙，把舞臺變化為宛如臺灣濕地黑面琵鷺的天堂。

新竹縣光明國民小學《過客》。(照片/教育部提供)

舞蹈如何呈現白領族繁忙、枯燥的工作狀態？在臺北市立北安國民中學指導老師蔡銘元的「焦紙神經」舞碼中，運用傳真紙的巧思，透過身體表現力和情感投射力，以緊湊的舞步精緻流利的將作品一氣呵成，營造出強烈的節奏律動，滿足視覺、聽覺和情感的享受，將舞蹈作品的主題表現得淋漓盡致，博得評審的青睞，勇奪最佳編舞獎項。

臺北市立北安國民中學《焦紙神經》。(照片/教育部提供)

國立臺東高級商業職業學校原住民族舞蹈團多年來致力於原住民族文化傳承及舞蹈訓練，連續12年獲得特優佳績，今年以舞蹈作品《鈴》再次獲獎，該團表示，期待有更多機會帶著學生勇闖不同的領域，站上不一樣的舞臺；桃園市大業國民小學的舞者都是學校社團的初學者，老師將學校生活編排成舞蹈作品，透過生動活潑演繹「起立，敬禮，下課趣!」，得到特優的殊榮，將舞蹈融入日常生活，學生開心的說要天天跳舞。

教育部表示，全國學生舞蹈比賽致力於推廣各級學校之舞蹈藝術教育，除期望培養學生對於舞蹈的興趣與能力，更藉由競賽的過程，讓學生展現自信的舞臺，發揮創意編排及精湛舞技；全國學生舞蹈比賽正式落幕，特別感謝本屆決賽承辦縣市桃園市政府、臺北市政府、嘉義縣政府及主辦單位國立臺灣師範大學於疫情中共同協力合作，多次進行場地勘查、賽務協調，為參賽師生爭取最理想的表演舞臺，讓競賽圓滿達成。