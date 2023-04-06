「2023舞王世界公開賽」將在本週日（9）上午8時至晚間10時，在臺北市立大學天母校區體育館舉行，來自美洲、歐洲、澳洲、亞洲等25個國家及地區，共700名選手同場熱舞。主辦單位台灣體育運動舞蹈發展協會及臺北市政府體育局特於今(6)日在臺北市議會舉辦記者會，提供1,000張門票供民眾以發票兌換門票入場；本賽事為世界舞蹈總會（IDO）授權認證賽事，大會將邀請世界級職業拉丁舞及摩登舞好手來臺參賽，歡迎民眾踴躍到場觀賽。

台灣體育運動舞蹈發展協會自2005年開始主辦世界級國際國標舞蹈賽事，今年邁入第12年，目前世界前6強的職業好手都已報名，並邀請到世界摩登舞亞軍Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova、世界拉丁舞亞軍Kirill Belorukov & Valeriya Aidaeva、世界拉丁舞殿軍Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova等組合來臺飆舞。此外，臺灣好手陳建伸&陳妍均、施宇駿&古東玉、王俊硯&郝偵汝等組合，將挑戰世界職業公開組，林立&謝汶芯挑戰國際業餘公開組，青少年彭詩云、李俊緯將挑戰18歲以下單人組，期待他們能夠爭取佳績。

一般民眾想親賭世界級舞王及舞后的美技，需要到歐洲黑池才能觀賞到如此高水準比賽，這次大會將國標舞世界冠亞軍舞王比賽完整帶進臺北市立大學天母校區體育館，讓國標舞迷不用坐飛機及花大錢，在臺灣就能夠看到高水準的世界大賽。另活動將結合限量舞王公益悠遊卡發行及推動台灣之星「舞王小種子-希望工程」，發掘更多熱愛舞蹈並深具潛力的小朋友，朝向未來的臺灣之星邁進。索票方式可洽台灣體育運動舞蹈發展協會，電話:（02）2558-2625，或上官網查詢（網址：https://www.dancesport.org.tw/index.php）。

主辦單位特於今(6)日在臺北市議會舉辦記者會，提供1,000張門票供民眾以發票兌換門票入場，也將邀請世界級職業拉丁舞及摩登舞好手來臺參賽，歡迎民眾踴躍到場觀賽。(照片/教育部提供)

教育部體育署表示，歡迎各國好手來臺灣參加這場盛會，國內熱愛舞蹈的人口眾多，國標舞是力與美的展現，期待透過高水準的國際競技舞蹈交流，相互觀摩學習，讓國人一睹為快，讓世界看見臺灣的熱情，增進國際友誼。