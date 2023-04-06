東吳大學通識教育中心通過教育部計畫，成立「美麗新境界－ESG產學跨域講座課程」教師社群，旨在與產官界合作，邀請各行業專家學者及企業家分享永續經營之實務經驗，增進學生對ESG永續經營的認知。

日前東吳大學通識中心特別邀請潤泰材料董事尹崇恩老師，並由翱騰科技董事長陳立新老師主持講題為「永續經營環境因素探討」的講座，以企業家的角度分享公司主體營利的同時，還須盡到哪些責任與面臨的挑戰。

東吳大學ESG產學跨域教師社群會議合影。(由左至右分別是尹崇恩老師、林宜陵老師、莊雅惠老師)。(照片/東吳大學提供)

根據第27屆聯合國氣候峰會，美國前總統高爾指出全球前500名碳排放源，包含我國多處發電廠與重工業公司，相當於紐西蘭、突尼西亞等國的全國碳排量，因此環境保護在這個世代，已是刻不容緩、且不可輕忽的議題。

東吳大學ESG產學跨域教師社群講座活動海報。(照片/東吳大學提供)

CSR(企業社會責任Corporate Social Responsibility)是企業永續經營的概念，意思是企業在貢獻經濟發展的同時，仍須遵守道德規範，並改善社會的生活品質。儘管只是追求利潤，也要對利害關係人負責，實現經濟、環境、社會三者的三重盈餘。

ESG (環境保護Environment、社會責任Social、企業管理Governance) 則是評估企業能否永續經營的指標，是實踐CSR的原則。當中E環境保護，包含氣候變遷、汙染處理、碳排放量等；S社會責任，包含勞工權利、員工人權、社區計畫等。G企業管理，包含資訊透明、職業道德、薪酬制度等，三方面關係緊密，彼此牽連甚深。

尹崇恩老師表示，儘管企業在永續經營方面面臨許多挑戰，如經營事故、政府法罰、居民抗議、突發天災等，但身為社會的一份子，便具有永續經營的責任，仍須遵守法令與商業倫理規範，為地球盡心。