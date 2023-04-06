為提倡市民朋友對家庭教育學習的重視，進而凝聚家庭成員向心力，臺南市家庭教育中心今年首度推出「愛的數位集點卡」活動，民眾只要透過行動裝置，加入臺南市家庭教育中心LINE官方帳號，並參加指定活動或課程，即可集點，集滿10點就可以免費兌換「十鼓仁糖文創園區」門票一張。

臺南市長黃偉哲表示，南市一直致力於家庭教育推廣，每年規劃許多親職教育、婚姻教育、倫理教育等活動供民眾參與，活動皆受到民眾高度肯定，除安排學習型講座外，亦規劃親子共讀共遊共作、幸福啟航婚姻工作坊及祖孫玩很大等多元化的系列活動，讓學習更添豐富趣味性，並加深家人間情感連結，使家人關係更為緊密。

教育局長鄭新輝指出，家庭是每個人最早接觸的社會團體，良好的家庭氛圍，更是學童健康成長的首要關鍵，現今多數家庭平日因工作或學業繁忙，家人相處時間大幅減少，透過共同參與輕鬆有趣的體驗活動，增進家人互動機會，並增加親子話題，創造家人彼此間美好回憶。

南市家庭中心開辦愛的數位集點卡活動。(照片/臺南市政府提供)

臺南市家庭教育中心主任張冰嫈補充說明，即日起至112年12月31日止，只要加入臺南市家庭教育中心LINE官方帳號，並參加家庭教育中心辦理之指定活動或課程，LINE集點卡集滿10點，民眾即可於113年1月31日前，持行動裝置前往家庭教育中心溪南服務處(臺南市中西區公園路127號)或溪北服務處(臺南市新營區秦漢街118號)憑LINE集點卡兌換「十鼓仁糖文創園區」門票一張，數量有限，送完為止。