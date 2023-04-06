教育部辦理第十屆「MATA獎—112年大專校院暨高中職學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」，自即日起受理徵件，其中大專校院組徵件至9月18日截止，高中職組則至8月31日止，歡迎學生踴躍報名。

「MATA獎」以原住民族語拼音「MATA」（意指眼睛）為競賽名稱，今年已邁入第十屆，累積127件得獎作品。本屆以「十年美好 Blaq Balay」為主題（Blaq Balay是泰雅族語，如此美好的意思），表達十年耕耘有成，看見美好傳承，更鼓勵學生運用影音媒介，結合原住民族議題進行創作，以深化學生對於原住民族歷史文化的理解、認同與學習。

教育部表示，今年MATA獎競賽項目分為「大專影音競賽組」及「高中職拍片企劃組」。其中大專組延續前屆「非紀錄片（含劇情片、新聞專題）」、「紀錄片」及「動畫」三大徵件類別。另為落實原住民族教育往下扎根，並兼顧新世代影音人才的育成，特為全國高級中等學校學生增設拍片企劃競賽，參賽對象亦包括非學校型態實驗教育學生，鼓勵學生透過文字表達影像製作的創新構想，預計將評選出10件優秀作品，評審項目以「原住民族文化關聯性」佔最高比重，強調MATA獎的精神，並引導學生從原住民族主體角度進行思考，同時作為未來實際拍片的重要基底。

本屆「大專影音競賽組」、「高中職拍片企劃組」參賽作品名稱皆自由訂定，並需符合原住民族語言、歷史、文化、生活、教育、藝術、都市原住民或轉型正義等相關內涵。競賽總獎金達80萬元，其中「大專影音競賽組」首獎高達10萬元，「高中職拍片企劃組」入選作品每件頒發獎金2萬元，鼓勵學生把握機會，踴躍報名，大展身手。

此外，為讓更多學生了解競賽理念與內容，教育部目前也展開MATA獎校園巡迴講座活動，邀請專家學者進入校園現場分享經驗，透過對話交流，加強學生對於原住民族議題及拍片應備的基礎認知，歡迎各校上網申請，相關訊息及本屆競賽辦法，請參閱MATA獎粉絲專頁FB：https://www.facebook.com/Taiwan.yuanstory查詢。

第十屆競賽主視覺設計說明：以岩石、金礦、自然材質交織而成的Blaq Balay(如此美好)，搭配「十年美好」主題，傳達MATA獎邁入第十年的豐收讚嘆與期許。透過天空佈滿祖靈之眼的意象，以及光束構成「十」的慶賀與永恆意涵，象徵族群文化引路人即是黑夜裡的光，傳遞美好，發光發熱，同時鼓勵學生持續創作與思考，亦期社會大眾透過MATA獎的活動，一起理解原住民族議題、守護原住民族文化。