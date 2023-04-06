輔仁大學謝邦昌副校長與 INTI international university 李裕光校長參訪廈門大學馬來西亞分校，並得到王瑞芳校長的熱情接待。同行的還有INTI international university 賴燕玲副校長與廈門大學馬來西亞分校張穎副校長;在這次參訪中，三校達成了未來合作的協議。共同致力於東盟地區的招生及教學研究產學合作，並達成了合作共識。

廈門大學馬來西亞分校（Xiamen University Malaysia，簡稱XMUM）是廈門大學在馬來西亞的分支機構，成立於2016年。是一所綜合性大學，提供本科、碩士和博士學位課程。XMUM的設立旨在推進中國教育國際化進程，並為中國與東南亞地區的文化交流提供平臺。該校以全英文教育為主，同時開設相關課程，招收全球各地的學生。

由左到右:張穎副校長、謝邦昌副校長、王瑞芳副校長、李裕光副校長 、賴燕玲副校長(照片/輔仁大學提供)

注重國際化發展的輔仁大學，這次參訪是積極探索國際合作的重要一步。INTI international university 和廈門大學馬來西亞分校是在東盟地區非常知名的高等教育機構，三方期待未來的合作。

INTI international university是一所位於馬來西亞的私立大學，成立於1986年。目前擁有5個校區，分別位於馬來西亞吉隆玻、檳城、怡保和沙巴，以及印度尼西亞雅加達。INTI international university提供包括商學、工程、資訊科技、法律、酒店管理、藝術和設計等多個學科的課程，並與許多國際知名大學合作開設雙學位和交換項目。該校注重學生實踐和職業發展，為學生提供各種實習和就業機會，並舉辦職業展覽和講座等活動。

INTI international university(照片/輔仁大學提供)

三校在未來的合作中有許多可能性和方向，包括1.東盟地區的招生和教學研究。2.產學合作：三校可以共同開展產學合作，將學術成果轉化為實用技術，為東盟地區的經濟和社會發展做出貢獻。三校建立起產學合作平臺，吸引當地企業和科技團隊參與，共同推動科技創新和產業升級。3.學生交流和互換：三校可開展學生交流和互換項目，讓學生有機會深入瞭解東盟地區的文化和社會，並提高自己的國際視野和交際能力。此次合作是三校在國際化合作方面的重要里程碑，共同推動東盟地區的教育、科技和經濟發展，為全球的進步和繁榮大步向前。