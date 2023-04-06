國家圖書館成立至今90年，為感謝各送存單位長年付出與協助，特於3月31日舉辦主題為「國圖90，感謝有您—資源共建共享，知識永續傳承」之感恩活動，並於會中致贈感謝狀，玄奘大學為期刊論文暨學位論文開放績優單位，因此獲邀與會接受表揚，由玄奘大學宗教與文化學系陳悅萱老師代表出席受獎。

活動內容包括開場表演、館長及貴賓致詞、「臺灣圖書送存、出版現況、研究趨勢與分析」報告，以及致贈感謝狀。

玄奘大學連續十年送存率達100%，亦於私立大學組中獲頒感謝狀。右2：玄奘大學宗教與文化學系陳悅萱老師(照片/玄奘大學提供)

第一階段感謝狀致贈對象，為學位論文與期刊貢獻單位，由教育部林明裕次長頒贈，而玄奘大學獲得三項感謝狀，分別為「期刊開放貢獻」、「學位論文開放貢獻」和「學位論文取用貢獻」。

玄奘大學學位論文電子全文被下載率7.83%，於私立大學中名列第三。右3：玄奘大學宗教與文化學系陳悅萱老師(照片/玄奘大學提供)

在「期刊開放貢獻」部分，玄奘大學出版之《玄奘佛學研究》榮獲僅有五名之最早全刊授權國圖且持續發行之期刊。在「學位論文開放貢獻」部分，玄奘大學為18所授權率最高（100%）私立大學之一。此外，「學位論文取用貢獻」部分，玄奘大學學位論文電子全文被下載率7.83%，於私立大學中名列第三。

第二階段則為送存貢獻，由國家圖書館曾淑賢館長頒獎，玄奘大學連續十年送存率達100%，亦於私立大學組中獲頒感謝狀。

玄奘大學為18所授權率最高（100%）私立大學之一。右3：玄奘大學宗教與文化學系陳悅萱老師(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學表示，該校鼓勵學生公開論文，展現學生的研究成果，100%論文授權率榮獲肯定，未來仍將秉持貢獻學術成果之初心，持續鼓勵學生公開論文。此外，玄奘大學學位論文全文被下載率名列私校第三，顯見玄奘大學博碩士生的學位論文廣受各界的重視與肯定。玄奘大學表示，將持續堅持教學理念，為論文品質把關，並持續推動期刊論文及學術論文共建共享與永久典藏。