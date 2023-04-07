夢想淘心室4月7日【創時空】邀請到COME&WORK商務中心的負責人MOTA， MOTA在節目中自喻自己像是水煮蛋，雖然看似平淡，卻是大家每日都需要的核心食物之一。就像對於新創公司來說，非常需要有一個商務空間可以做公司登記或是辦公等的需求一樣。

MOTA小時候在繪畫展現出很高的天賦，自己也非常喜歡畫畫，因此夢想是當一名漫畫家，但是在成長的過程中慢慢領悟到一個道理，因此不想把興趣當作是一個義務，因為當興趣成為義務時會慢慢失去動力失去熱情，不如有一份其他的工作，有穩定的收入來源，可以把興趣玩的更加優雅。就像自身喜歡畫畫這件事情，不用為了生活、為了賺錢去畫一些自己不想畫的東西，把興趣玩得越來越難受。

疫情期間因為人流的限制，MOTA將其經營的COME&WORK商務中心開始做一些多元化的改變，而非像其他上務中心做削價競爭，而是轉型當作一日錄音室、一日攝影棚、單人K書中心等等，滿足多樣客戶需求，提供多樣化客製化的服務。目前COME&WORK商務中心有提供共享辦公室、獨立辦公室、商業登記、會議空間、講座空間等服務，更多創業故事歡迎收聽創時空。

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