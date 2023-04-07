111 學年度高中籃球聯賽甲級決賽於3月 12日圓滿結束，本市北一女中及陽明高中分別奪得女子組亞軍及季軍，松山高中奪得男子組季軍。為幫助三所學校球隊未來持續精進，臺北市提供北一女中 100 萬元、陽明高中及松山高中各 80 萬元的獎勵金，協助輔導學校規劃奪冠計畫，教育局持續挹注外聘教練鐘點費及設施設備經費，協助學校校隊持續發展，希望臺北市於明年高中籃球聯賽再創佳績！

蔣萬安市長及教育局湯志民局長4月7日接見三所學校的選手進行獎勵金嘉勉儀式，並藉此勉勵推展學校運動不遺餘力的行政團隊及教練。臺北市長年來在各項學校體育基礎的扎根與活化不餘遺力，除了設立各級學校體育獎勵金與助學金及培訓補助金制度，也補助學校改善體育設施，積極扶植優秀運動選手、教練及學校。

北一女中女籃隊儘管身材條件並無特別出眾，卻從來不是北一女真正的阻礙，反而成為她們更努力用速度與拼勁彌補的動力，隊史中有 12 次進入四強。在國泰女籃出身的駱燕萍教練指導下，近年已連續五年進入 HBL 女子組四強賽，今年再度展現綠色奇蹟獲得亞軍。

陽明高中多年來一直是臺灣 HBL 高中籃球聯賽八強常客之一，2009 年首次拼進 HBL 四強，寫下學校女籃隊史最佳亞軍紀錄。在李台英教練的帶領下，近年已連續三年進入女子組四強賽，於今年奪得女子組季軍。

松山高中成立至今共勇奪 6 座 HBL 冠軍，更因堅實的防守能力而擁有「綠色神盾」的美譽，在黃萬隆教練的帶領下，松山籃球隊的侵略式防守儼然已成為一種傳統。今年再度進入前四強奪得男子組季軍。

蔣萬安市長與教育局湯志民局長一同和三所學校親師生集氣，期待明年再創佳績！(照片/臺北市教育局提供)

臺北市教育局表示北市今年能在 HBL 奪得亞軍及季軍佳績，要感謝學校、教練及選手的辛勤付出，也期許學校能在來年繼續為臺北市爭取最高的榮譽。