東海一向被視為擁有一流文、法、商等人文社會學科的綜合大學，根據2022英國泰晤士「世界大學影響力排名」，在國內非醫學類私校中，連續兩年榮獲第一。東海教務長楊定亞教授表示，為了吸引一流學生，學士班註冊入學之新生只要符合條件，第一學年提供最高10萬元獎學金，國貿、外文等多個系所另針對新生提供不同之獎學金。

值得一提的是東海工學院在泰晤士最新公佈2023世界大學工程學科指標排名中，在國內僅次於台清交成台科五所大學，躍居全台第六，中部第一，工學院院長黃欽印教授表示將持續與中科、精密製造產業合作，打造一流人才。管理學院院長李書行講座教授也指出管院通過AACSB商管學院國際評鑑5年期再認證，與美國名校羅格斯、德克薩斯達拉斯分校、羅德島等大學合作2+2及3+2雙聯學位計畫，朝頂尖管理學院邁進。此外，東海也是一流農牧人才的培育重鎮，農業暨健康學院院長江文德教授相當重視生技產業創新創業人才培育，與家樂福合作成為全台第一所培育永續畜牧人才的大學，農健學院還擁有食品科學、餐旅管理、高齡健康與運動科學學位學程，幫助學生投入高齡生活規劃師、綠色飲食管理等新興行業。

做為一所歷史悠久的綜合大學，國貿系主任謝俊魁教授表示，東海國貿系師資陣容堅強，包括擁有美籍、法籍、澳洲籍等三位外籍專任教授，以及國內行銷領域知名的張國雄、吳立偉，財金領域的陳仕偉、高惠娟等傑出的教授級優秀師資。在校友的鼎力支持下，更擁有多項專屬獎學金，完整涵蓋學業優秀、證照英檢、清寒急難、競賽奬勵、海外交換實習等層面，致力於培育具國際移動力的跨領域管理專業人才。為了號召優秀學子入學，今年更推出了個人申請入學專屬獎學金，學測國、英、數3科達頂標、前標，依達標科目數，不限名額發放獎學金，3科達頂標獎學金為20萬元。

東海外文系師資陣容堅強，擁有推動英語教育不遺餘力的何萬順講座教授、江丕賢特聘教授，還有著名的外籍教授Vynchier Henk，系主任劉美惠教授也推出「績優入學獎學金」，凡個人申請入學的甄選總成績排名前5名，且符合成績審核等條件者，每學期5萬元，最高可獲得40萬元獎學金。應物系「新生入學獎學金」，則針對112學年度指定管道入學之新生主動審理，符合條件者第一學期提供6萬元獎學金。

東海一向被視為擁有一流文、法、商等人文社會學科的綜合大學，根據2022英國泰晤士「世界大學影響力排名」，在國內非醫學類私校中，連續兩年榮獲第一。(照片/東海大學提供)

身為教育專家的校牧室主任陳世佳教授表示，東海以基督精神立校，已培育無數優秀人才，東海基督教會也提供「東海大學基督徒新生獎助學金」100名，每名五萬元，並提供多元的信仰課程與活動，歡迎基督徒高中生入學東海。東海AI智慧製造跨域班獎金也相當豐厚，通過甄選之學生，首年發給12萬元獎學金。農業暨健康學院各系所也提供多元的獎學金。