考大學是高三學生另類成年禮，選填學系志願更攸關未來發展，尤其大學緊扣市場脈動，擁有多元學術領域的綜合型大學是學生首選。高雄義守大學同時具有醫學、科學、工程等全方位領域的私立綜合型大學，加上鏈結所屬集團資源，實習與就業管道多元；112學年度「大學部優秀新生入學獎勵」再升級，獎勵總額最高達5百萬，還提供住宿獎學金，大一新生更享有大學四年住宿的保障。

義守大學所屬義联集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業， 義大生畢業後享有集團優先錄用之優勢。(照片/義守大學提供)

「我讀醫學院同時也對日文有興趣，所以跨院系選修應日系的課程，我很多他校的同學想學語文，都是額外花錢在外補習。」義守大學醫學院健康管理學系三年級的唐梓銜，說出在學校共享教學資源的便利與美好。擁有「全方位」優勢的義守大學設有10大學院，人文、科技、醫學等專業跨域學習，已是義大學子的“生活日常”；大一必修通識課程「健康醫學密碼」與「智慧科技密碼」，直接打破學科藩籬，跨域分組學習，暢行無阻的斜槓養成教育，隨時都在義大校園中精彩上演。

校內習以為常的，還有「小型聯合國校園」的生活型態，義守大學有來自全球五大洲、40多國、近1500位境外生，全方位建構智慧科技、醫學、商管、工程、傳媒、語文和觀餐等七大領域的全英學程；校內推行國際學伴I-Buddy制度，本國生與境外生共同學習；每年定期辦理「國際文化義術節」和「國際文化大使活動」，其中國際大使選拔，高規格打造專屬選手的築夢舞台，各國學子角逐寶座，是學校年度壓軸國際盛會。義守大學也長期深耕國際移動力計畫，每年提供獎助學金補助學生出國實習、交換、修習雙聯學位。

校園宛如「小型聯合國校園」的義守大學，每年定期辦理國際文化活動，打造最高規格築夢舞台。(照片/義守大學提供)

義守大學所屬義联集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，集團挹注資源全力支持，義大學子在實習課程與就業管道方面，擁有更多選擇與機會，畢業後享有集團優先錄用。加上台積電、聯電、日月光、國巨等科技大廠紛紛前進義大攬才，以及南部半導體S廊帶成形，熱門產業進駐高雄市，義守大學在人才培育上扮演關鍵角色。