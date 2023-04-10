考試報名時間自112年4月10日上午9時起，至5月12日下午5時止，報名對象不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣者，皆可上網報名參加。報名費新臺幣250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。如果挑戰進級且通過認證的考生，再贈送專屬獎品。另為鼓勵親師生、家庭、社區、公司團體組團參加，每團超過20人，還有機會獲得限量好禮。有關8月考試簡章已公告於考試官網，民眾可自行下載了解詳情。

教育部自99年起開辦認證考試迄今，累積有14萬8,257人報名，即使先前受疫情影響，報考人數仍衝破萬名，並逐年增加。另外，就今年3月報名資訊看來，以學生群族報名人數最多，3月的考試即有7,057人報考，其中12歲以下考生達3,882名，占學生族群比率55％。期待未來能有更多年輕學子，一起加入學習本土語言的行列，讓本土語言永續傳承。

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