文化大學推廣教育部屢次與企業合作量身規劃專屬員工內訓課程， 10日首度與知名美髮品牌曼都國際合作，簽署企業訓練與產學合作意向書，由文大推廣規劃企訓課程內容，負責培訓曼都國際員工多方位生活美學與藝術人文課程，雙方共識未來將打造國際時尚課程，培養多元美髮美容專業人才。

文化大學校長王子奇於簽約致詞表示，大學教育的社會責任不應該只有18歲的年輕人，而是應該廣泛的吸收各領域知識跟技能，文化大學推廣教育部擔負的使命是全台最大的成人終身教育平台，透過推廣教育的教學場域，網羅師資、收集教材、策劃課程，推動全民終身學習，提供師資、教材、培訓一條龍的完整規劃。

王子奇說，今年與曼都國際合作，將針對曼都企業文化特色規劃多項教育訓練課程，除了美髮本職技術訓練之外，更有提升文化、藝術、美學等生活內涵培訓，這是文化大學與曼都國際合作的起跑點，未來希望在產學合作共同理念之下，可以讓更多年輕學子願意投身美容美髮。

未來文大推廣規劃企訓課程內容，培訓曼都國際員工多方位生活美學與藝術人文課程，開啟產學合作新典範。(照片/文化大學提供)

曼都國際董事長賴淑芬致詞中表示，這是曼都國際第一次與大學合作，在文化大學校長王子奇積極推動之下，開啟曼都不同的視野，讓所有的發生都是最好的發生，曼都美髮人的學習大多來自於美髮產品廠商的技術層面，對於大學學術系統化的學習可說是首次接觸，希望藉由文化大學與曼都國際兩個創新的團隊創造出更耳目一新的成果，利用文化教學資源來幫助曼都分店團隊呈現出更好的成果。

2023年是曼都國際的利他年，賴淑芬補充說明，利他就是希望能夠共好，企業要好，就要員工好，有滿意的員工才會有滿意的顧客，才能造就滿意的企業，希望透過與文化大學的企業內訓規劃，讓曼都美髮人在流行美學上更有效提升。

文化大學推廣教育部針對曼都國際規劃出完整年度教育訓練，以身心靈、時尚流行、藝術文化、心理溝通、專業證照等軟性課程為主，希望可以讓曼都美髮人在美髮造型等技術層面學習之外，增加生活美學質感，拓展藝術文化視野。

曼都國際一直希望企業員工是擁有專業技能並同時間兼顧家庭的優秀全能人，以永續經營為理念，培養十能人才（能做、能看、能言、能聽、能玩、能教、能秀、能變、能拼、能管），藉由文大推廣專業規劃訓練課程，讓員工在忙碌工作之餘，可以透過多元課程薰陶，提升員工內部幸福滿意度，創造更佳業績。