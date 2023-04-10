112年度全國貓咪盃SCRATCH競賽於4月8日在臺北市盛大登場，去年受疫情影響為線上競賽，今年首度於臺北市主辦實體賽事，全國共計22個縣市、172隊伍、492名師生聚集於南港科技軟體園區內的育成高級中學辦理，臺北市代表隊分別由成淵高中國中部勇奪「國中遊戲組」金牌，中正國中、永建國小及金華國小分別榮膺「國中動畫組」、「國小遊戲組」及「國小動畫組」銀牌及龍門國中斬獲「國中動畫組」佳作，奪牌數全國第一！

本次全國賽事特別邀請蔣萬安市長、湯志民局長蒞臨現場為競賽揭開序幕，盛情招待各縣市教育局處代表及參賽隊伍，市長及局長更特別現身給予臺北市代表隊選手驚喜和鼓勵，提供由智高積木贊助的智慧積木禮品，各隊選手全力以赴，不負長達一年的培訓與準備，勇奪各組獎項，為臺北隊爭取全國榮譽。

成淵高中國中部勇奪「國中遊戲組」金牌。(照片/臺北市教育局提供)

蔣萬安市長上任以來，特別強調「程式設計」及「資訊素養」是這個世代關鍵基礎能力，責成教育局規劃並提供學生豐富的程式語言課程，教導學生正確使用網路及各項資訊科技功能。教育局表示，未來將持續依市長政策方針，強化「K-12程式設計教育」，自幼兒園運算思維、國小程式設計教育逐步引導學生學習，於國中及高中職階段，提供各式新興資訊科技教育教材，引導學生學習各項資訊科技最新知識，並透過競賽取代評量方式，讓學生學習運用科技解決未來生活情境問題專業知識。

此外，蔣萬安市長表示，資訊科技素養應結合永續發展及生活情境議題，才能培養出具問題解決及適應力的關鍵人才，因此本屆比賽教育局特別安排貓咪盃各縣市代表隊選手前往動物園參訪，期待能增加學生更多生活體驗及議題發想，成為學生結合人文與科技跨域學習的養分！未來，教育局將強化「資訊倫理素養教育」，教導學生學習正確應用科技觀念及素養。

教育局表示，除辦理本次賽事外，將於今年籌辦並開幕「臺北市STEAM及新科技發展辦公室」，讓每一位孩子從幼兒園到高中職階段，都能接受完整、具系統性且符合未來趨勢的科技教育！