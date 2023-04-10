新北市「112年度高級中等以上學校學生獎學金」6日至26日開放申請，名額共計780名，總獎助金逾千萬，其中含高中職組445名、每人核發1萬元；及大專院校組335名、每人核發2萬元。

教育局表示，新北市辦理高級中等以上學校學生獎學金已邁入第14年，累計發放上億元獎學金，造福逾1萬名學子。凡設籍新北市滿6個月以上，在國內公私立高級中等以上學校，包含高中職、大專院校、碩士及博士班就讀學生，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，即可申請本獎學金。身心障礙生及低收入戶學生優先錄取，一般生亦可申請，詳細資訊請查詢「新北市高中以上學生獎學金申請網」（https://award.ntpc.edu.tw/）。

瑞芳高工應用英語科高三學生薛翎恩於去年獲獎，她表示，父親早逝，媽媽獨自養家，後因疫情及身體因素，母親無法再工作，於是，家中經濟需靠補助或親戚幫助。自己將獎學金用於支應學習及必要的開銷，讓家庭獲得支持。獎學金同時也激勵自己繼續努力，希望未來能經濟獨立，讓媽媽過上更好的生活。

醒吾高中夜間部實用技能學程旅遊事務科學生劉韋圻，本身是一位單親媽媽、擔任外送員、薪資不穩定，又獨自撫養兩個小孩，家中經濟較為困難。劉韋圻同學仍努力求知，不放棄高中學業，盡全力兼顧家庭和學業。今年還報名四技二專統測，希望繼續往大學之路邁進。她表示，學校老師主動幫忙申請獎學金，減輕經濟負擔，自己很珍惜獎學金的鼓勵，會繼續勇敢向前。

醒吾高中劉韋圻不畏困境，仍努力求知，不放棄高中學業，盡全力兼顧家庭和學業。今年也報名四技二專統測，希望繼續往大學之路邁進。(照片/新北市教育局提供)

同校美顏技術科高三學生邱怡璇，於高二時即考取美容丙級證照，家中4位兄弟姐妹，姐姐打零工收入不穩定，哥哥就讀醒吾大學進修部，平日半工半讀賺取學費，弟弟為國中生，一家七口家中經濟並不富裕，為了減輕家中負擔，選擇進修部繼續就學，好好發展未來專長技能。她表示，獎學金用於家庭支出開銷和學費，大大減輕父母負擔，自己也更無後顧之憂專注於生涯發展，將努力考取美容乙級證照，以一技之長，給自己一個更好的未來。

醒吾高中邱怡璇表示，將獎學金用於家庭支出開銷和學費，大大減輕家庭負擔，可更無後顧之憂專注於生涯發展。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，14年來教育局挹注上億元獎學金，不斷投資教育，鼓勵優秀學子、照顧弱勢學生，讓新北教育充滿永續動力。今(112)年更推出「2030新北在地就學」白皮書，以在地菁英化、在地國際化、在地適性化三大策略，推動優質教育。同時將投入4年8億，以全國首創「新北NO.1技職6.0New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，支持學子邁向適性的人生方向，成為世界頂尖人才。