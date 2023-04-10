由新北市教育局與國立臺灣師範大學攜手舉辦，並於8日至9日辦理的「第9屆新北市英語菁英盃」，本次首度向下扎根至國小五、六年級，參加競賽的師、生人數大幅成長，參賽總人數較第8屆增加近4成，達到2,910人，展現新北力推專業英語學習有成。

教育局表示，為提昇新北市國小學生英語聽力和英語口說能力，特別以國小英語領域課程綱要單字為基礎，由美國GLAD公司專為新北學子打造一套「英語學習評測系統」，提供國小學生可依個人學習程度與進度，運用科技進行自主學習，更能協助提供偏鄉學生隨時服務的口說與聽力的學習資源，並透過以測促教、促學，提升學生學習興趣與學習成效。

新北市英語菁英盃競賽大合影，張明文局長(第一排左5)。(照片/新北市教育局提供)

首次參賽的和美國小校長張麗秋表示，希望孩子們快樂的學習，健康的成長，享受成功的經驗。所以她特別和主任一起報名參加菁英盃的英文競賽，當作學生最好的榜樣，同時也認同「英語學習評測系統」以低認知負荷，讓學生健康學習，享受學習的快樂和成就，學校也將持續推動利用科技縮小城鄉學習資源差異與不足。

已經擁有14張專業英語國際證照，每年都參加競賽的鶯歌工商林木盛主任今年特別邀請鄰近的國中、小共襄盛舉，共出動4部遊覽車參賽。他表示，以技高為地方學習資源中心，組成專業英語學習策略聯盟，透過大手牽小手和職場英語結合，攜手提升學習英語的樂趣。

新北市英語菁英盃競賽現場實況。(照片/新北市教育局提供)

第一次參加競賽的桃子腳國中小6年級同學許恩綾表示，很喜歡這樣的學習方式，可以依照自己的能力和進度重複練習到熟悉，很有成就感，目標要考滿分。三峽國中8年級張憶暄同學表示，從7年級開始，學校就使用PVQC系統幫助學生學習英語單字，可以練習聽力和發音，這一次終於可以代表學校參加菁英盃比賽，希望能有好的表現。復興商工資處科3年級同學吳宗賢表示，今年是第2次參加菁英盃競賽，上次參賽得到金腦獎，經過一年的準備練習，專業核心字彙已經達到精熟而且能和所學專長結合，有信心這一次的名次一定會比去年更好。

教育局長張明文表示，新北市首創技術型高中雙語教育以「動手做學英文」培育國際技職人才為核心目標，將英語學習融合生活與專業並連結職場情境，以「專業英文、職場英語、跨國連結」三大核心為發展重點，強化學生在生活中應用英語文的能力及未來的職場競爭力，未來4年也將透過全國首部「新北NO.1技職6.0技職教育政策白皮書」，持續推動雙語、科技和國際教育，培育新北學子成為具有國際專業全球力的頂尖世界人才。