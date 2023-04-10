環球國際文創公司與石秀灣民族經貿創產協會、及台灣張廖簡全國總會，三團體代表日前拜會桃園市政府張善政市長及經發局張誠局長、賴雅雯科長、交通局張新福局長、觀光旅遊局周柏吟局長、施照輝副局長等並舉行台商座談交流。

出席拜會有張廖簡全國總會簡慶林理事長、簡泰河秘書長及環球國際文創公司簡廷在董事長、王碧緣董事、陳鑑章股東 、黃于珍董事、簡秀芬總經理，以及石秀灣民族經貿創產協會游榮進理事長、呂秋梅執行長、李國虎董事等共同祝賀張善政上任桃園市長，並針對桃園市創造智慧之都，開啟國際視野迎向世界，促建台灣首創E S G未來城，文化科技數位經濟與無煙囪產業轉型升級、創新發展等議題交換意見。張善政市長希望企業創新創業的成功企業選擇投資桃園考察，更希望藉由數位化將桃園打造為智慧之都幸福城市。

活動合影。由左至右分依序陳鑑章股東、王碧緣董事、張善政市長、黃于珍董事、簡廷在董事長、張誠局長、簡秀芬總經理。(照片/桃園市政府提供)

台灣張廖簡全國總會理事長簡慶林說，桃園是台灣國際大門首要地域條件，希望張善政市長上任後引進國際文創科技知名企業、快速將桃園創新型塑全球化智慧城市，即台灣人民的福祉，社會必將發展經濟的趨勢。

石秀灣民族經貿創產協會理事長游榮進表示，桃園是國際航線即是商務旅遊必經大門，也希望在張善政市長能將桃園打造智慧之都，更希望將世界、各國人流、金流、技流引入桃園，快速發展國際觀光旅遊休閒文化科技產業，創造桃園偏鄉數位經濟休閒產業，將青年駐留家鄉就業創業深耕在地，創生城鄉經濟發展。

環球國際文創簡廷在董事長交流分享，並於會後贈送《迪士尼的三意與十力》個人書籍。(照片/桃園市政府提供)

環球國際文創公司董事長簡廷在建議，台灣需與時俱進，面對全球暖化議題2050淨零碳排限時賽，必須發展永續高效經濟，將傳產轉型升級創新，首創台灣E S G未來城，綠能、綠建、綠生活的E化生活園區，藉由未來城永續環境創新數位經濟，探索未來航舦星際文化科技體驗、科博新視觀零碳城市、人文科學教育發展。