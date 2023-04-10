2022海峽兩岸武漢青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎由武漢台資企業協會與中華兩岸文經協會主辦，今日(4/10)舉行初審，本屆徵件共有近70件400套作品，將選出30組優秀作品代表台灣前往大陸進行總決賽。

中華兩岸文經協會宋智忱理事長。(攝/景義婷)

中華兩岸文經協會宋智忱理事長提到，今年為第二屆舉辦金裳獎，本次的競賽主題為「預見」，期望兩岸青年透過競賽相遇後，激盪出更激烈的火花。

初審邀請業界與學術界的資深設計人，其中包括實踐大學服飾設計學系楊宜昌主任、亞洲大學時尚設計學系林青枚主任、彩妝大師朱正生老師和針織女王潘怡良老師擔任評審委員，期望選出台灣最優秀的新秀設計師。

中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理。(攝/景義婷)

中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理表示，非常開心能夠協助辦理本屆的金裳獎競賽，希望能夠為喜歡服裝設計的青年搭建一個展現自己、發揮自己的平台。

本次報名參賽的學生來自各大專院校設計學系學生，包含樹德科技大學、實踐大學、輔仁大學、亞洲大學、萬能科技大學、嶺東科技大學、玄奘大學、台灣海洋科技大學，競爭相當激烈，今年最特別為有一組來自台中明道中學的年輕優秀同學報名參賽。

通過初審評選的作品，將有機會前往武漢，與大陸高手一同透過走秀展現作品，爭取最高榮譽。入圍名單將公告於”江城時光”粉絲專業。