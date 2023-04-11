第53屆全國技能競賽北區賽成績揭曉，龍華科技大學機械工程系智慧機器人技優領航專班學生葉勝凱、李承恩，由系上鄧翔明老師指導，從各校眾多優秀選手中脫穎而出，分別榮獲青年組CNC車床職類銅牌及第五名佳績，將代表學校晉級決賽，與中、南區選手同場較技，表現令人期待。

李承恩期許決賽中發揮實力，為自己爭取最高榮譽。(照片/龍華科大提供)

第53屆全國技能競賽於3月23日至3月25日，於全台北中南三區同時舉行，各分區前五名皆可參加7月在南港世貿展覽館舉辦的決賽，由於適逢第47屆世界技能競賽國手選拔，決賽前三名選手有機會與歷屆前三名得主競爭國手資格。

葉勝凱、李承恩同學是從就讀母校新北高工機械科時，經由龍華科大機械系鄧翔明老師的啟蒙，開始學習CNC車床乙級，慢慢接觸車銑複合加工專業與實作領域，畢業後也選擇龍華科大機械系智慧機器人技優領航專班就讀。

葉勝凱表示，很感謝在求學過程中，老師給予指導並傳授專業知識，當遇到阻礙困難時，給予鼓勵和支持，適時給予協助，在過程中不僅學到一技之長，並養成職人的敬業與專注態度，並要求自己精益求精、勇於嘗試跟不斷學習。李承恩則說，感謝母校新北高工機械科以及龍華科大機械系兩校師長的教導栽培，5月份即將參加電腦輔助機械設計製圖技能檢定，期許接下來在全國技能競賽決賽，能夠順利發揮實力，為自己爭取最高榮譽。

葉勝凱獲CNC車床銅牌成品及裁判團評語。(照片/龍華科大提供)

龍華科大機械系主任陳詩豐指出，該系定位為智慧製造精密機械人才培育，涵蓋三軸、五軸到車銑複合加工，擁有產業實務豐富經驗的師資，近幾年機械系工具機更新計畫更獲得教育部3000多萬元補助，為私立科大最高補助金額，充分證明政府主管機關對龍華科大機械系的高度肯定。

陳詩豐主任強調，近年來，機械系致力提升教學內涵與品質，結合產業技術並強化國內機械產業鏈結，以鼓勵機械群科學生提升專業技術能力、熟悉智慧製造等先進加工技術，落實技職教育「做中學」精神，以提高專業人才素質與精進實作能力。歡迎高職學校、家長們放心把孩子交給龍華，讓學校發掘出學子的潛能，讓他們未來在職場上綻放光芒。