教育部第六屆「我的未來我作主」微電影競賽開始徵件囉！本競賽鼓勵學生以「防制毒品」及「防制霸凌」為題材，發揮創意拍攝7分鐘內的微電影，一起向毒品及校園霸凌說NO。徵件時間自即日起至6月7日截止，首獎獎金高達15萬元，歡迎青年學子發揮創意，踴躍報名參賽。

本次競賽以友善參賽者為出發點，除採網路報名便利同學繳件外，且不限拍攝工具，拿起手機就可以拍攝，影片類型不限表現形式與手法(劇情、動畫、各種類型影片均可參賽)，只要有好的創意、符合參賽主題，即使是簡潔有力的30秒短片，亦有機會抱走高額獎金。徵件時間長達近三個月，讓參賽同學有充裕的時間創作。

競賽分為「專科以上學生組」、「高級中等學生組」、「國民中小學學生組」三組，各設金牌獎、銀牌獎、銅牌獎，另外設有評審特別獎，將由藥物濫用防治與學務輔導方面的專家學者以及動畫專業、劇情及非劇情相關專業導演或製作人等組成評審團進行審查。

上屆冠軍獲得15萬獎金。(照片/教育部提供)

教育部預計於8月2日公布入圍名單，並於9月9日舉行頒獎典禮，屆時將邀請入圍作品創作團隊蒞臨典禮現場，得獎作品也將公告於教育部微電影官方網站並於適當活動宣導時播映，學生們就是校園反毒、反霸凌的最佳代言人。

「徵件海報電子檔」、「徵件須知」及其他相關競賽資訊，請上「我的未來我作主」官方網站：www.antidrug.tw/以及「我的未來我作主─微電影競賽」臉書粉絲專頁。