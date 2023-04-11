112學年度四技二專暨二技統一入學測將於112年4月底辦理：四技二專於4月29日(六)至4月30日(日)舉行，二技於4月30日(日)舉行，考生人數共計8萬956人。

測驗中心表示所有考生得自備口罩自主佩戴入場，進出考場及試場時須配合出示准考證，依規劃動線移動。考生節間休息以原試場原座位為原則，中午可由親友送餐、集報單位考生服務隊代訂餐盒或外出用餐，考生可自備隔板使用，試場不另提供。

此次不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生；身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

自主篩檢陽性的考生，四技考生於4月27日0時至28日下午5時期間、二技考生自4月28日0時至29日下午5時期間，發現有明顯症狀即可自主篩檢，若呈現陽性者請於測驗中心網頁通報填寫相關資料，無須檢附任何證明，將另行安排第三類備用試場。

至於中(重)症之確診考生，測驗中心提到，於測驗當日因隔離治療而無法應試的考生，將另從招生管道進行補救；最遲於統測考前三天（112年4月26日）公告四技二專甄選入學及聯合登記分發兩招生管道之補救機制及申請日期，請考生密切關注公告資訊。