開平餐飲學校為讓學生能展現對餐飲的熱忱與決心，自1991年即創辦遵循古禮的拜師叩首儀式，但核心價值不是行禮如儀的形式展現，而是透過「拜師敬我」的自我探索歷程，向業界楷模學習師生互重，並借鏡叩拜師傅良好的經驗與態度，進而願意承諾投入餐飲業，期許自己將來也能成為他人典範。而儀典至今已屆32年的教育精神發展，今年更是有超過60位餐飲業影響力人物、開平餐飲優秀校友一同參與盛典，產官學攜手見證學生經多日訓練的成果，齊聲宣誓的震撼場面也成為全體新生表達自我認同的特色文化。

雖拜師大典僅為一日活動，但為讓儀典更完美的展現，學生於年初即通過全年級票選出精神標語凝聚共識，本年度的標語為「ETERNITY 永恆」，意旨恆久而堅定的信念感，並經過連月的練站與儀態訓練讓學生深刻體現堅定品格，並開放拜師代表、司儀、禮生及表演隊徵選讓學生有表現自我的機會。其中競選學生代表的巫琬臻提及：「一開始是想挑戰一下自己，不要一直藏在人群中，除了要將自己的本份做好外，也希望可以擔當起責任及楷模，多幫助、帶領身邊的同學一起進步！」；競選禮生的徐承佑同學也說道：「儀態訓練真的非常累，不僅要維持同個姿勢、同個表情、同個手勢，還要穿上正式服裝維持很久的時間；每個人的走路速度、步伐，甚至托盤的角度位置都要一致，但也學到非常多東西。」除了表達實際訓練的不易，也讓人看到學生專注夢想的自信。

學生遵循古禮叩首拜師並由名師授帽。(照片/開平餐飲職業學校提供)

而為了使「傳承」的重點更銘於心，在拜師大典之前所有受拜師皆至開平餐飲學校辦理大師講座，並示範對自己具代表性的傳承菜，在此講座之中，學生從餐飲名師如何入門、精進的過程反思，也成為其職涯探索重要的一環，體會到廚師是一個值得被尊重及投入生命去實踐的行業，並讓受拜師傅以身為榜樣為榮，因傳承的使命感帶來持續精進的力量，進而讓餐飲生態經由相互的正向影響，彰顯廚師身分的社會價值，顯現開平餐飲舉辦拜師大典背後真實的意義。

由於開平餐飲學校歷經多年餐飲人才培育深獲業界肯定，本次拜師大典邀請超過60位產官學貴賓以及家長共同見證學生成長表現，不僅有國寶名廚鄭衍基師傅，還包含多家五星級飯店主廚、知名餐飲集團代表，以及台北市糕餅公會、中華美食交流協會的組織代表；另外還邀請近年在餐飲業界發光發熱的校友共同與會，像是橫跨餐飲及影視的人氣主廚張秋永以及施捷夫，足見各界對此盛典的重視，也讓此盛典別具意義。