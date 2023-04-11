臺北育達高中於4月10日舉辦111學年度「愛心園遊會」，現場由劉育仨校長、家長會長莊嘉平先生、教師及學生代表共同敲響愛心鑼，師生攜手合作協力完成當日的活動。

育達高中師生合影。(照片/育達高中提供)

此次園遊會不僅餐飲管理科班級發揮「本業」販售炒泡麵、糖胡蘆、潛艇堡等美食；時尚造型科、多媒體設計科、觀光事業科同學當天當起「小當家」，現場賣起香腸、甜不辣、冰淇淋、雞排、乾冰汽水等美味餐點，每樣都熱銷；表演藝術科班級則以「親師同樂」為主軸，有挑戰成為神射手的射氣球遊戲，也有面對搞笑魔王不能笑連過三關的關卡，更有測試膽量的以手伸恐怖箱需猜出箱中物品的任務；普通科則擔任「衣衣不捨珍愛永存」店長，熱心介紹各式二手商品，並用最合理的價格賣給需要的師生，師生共同實現ESG永續利用，創造循環經濟。

園遊會啦啦隊表演。(照片/育達高中提供)

「愛心園遊會」除了各種的特色攤位，各社團也準備了相當豐富的活動節目，如競技啦啦隊的熱力開場、表演藝術科唯鎖育為、P.R.O的專業表演；當天也邀請動漫藝術推廣者許君君、新生代歌手艾瑞、藝人網紅卡古等帶來現場演唱；在活動的最後舉辦了「第一屆KPOP隨放隨跳」，同學們熱情地隨著音樂秀出舞技，大家都玩得不亦樂乎，園遊會也在這樣的歡樂氛圍下順利落幕。

師生共同敲響愛心鑼。(照片/育達高中提供)

臺北育達高中愛心園遊會除了娛樂及商業性質外，也推動全校師生認購「愛心園遊券」並至各攤位遊玩、消費的同時，校方亦會將營收之三成金額作為仁愛救助基金，等於每一位師生的消費，也是共同在籌募愛心捐款，而未來當「育達人」也就是在校教職同仁、學生，甚至是畢業校友、退休師長，在生活遇到緊急困難時，就能用這筆費用予協助育達人，持續傳遞並實踐創辦人王廣亞博士人溺己溺之仁愛精神，盡心盡力為社會付出愛心，讓愛心園遊會更具教育意義。