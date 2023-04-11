新北市教育局張明文局長於4月10日攜手六大公民團體，共同簽署MOU，倡議「技職社會責任X技職影響力」，培養技職學生關懷社會、與社會交流，再運用專業技能、回饋社會、提升技職教育人文涵養層次，發揮永續影響力。

張明文教育局長推出「技‧續‧未來」系列活動。(照片/新北市教育局提供)

張明文教育局長表示，新北市發布全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，具體提出未來4年30個行動方案。新增「人文美感」面向，創先倡議「技職社會責任(Vocational Social Responsibility，簡稱VSR)」，本次與5% Design Action、島內散步、甘樂文創、格外農品、宜鼎教育基金會及One-Forty等6大公民團體合作簽署MOU，推出「技‧續‧未來」系列活動，便是展現永續社會素養及人文美學。

公民團體將攜手合作推動永續發展，將貢獻社會參與經驗。(照片/新北市教育局提供)

「技‧續‧未來」相關活動將於五月正式啟動，其中包括「永續社會設計、永續在地旅行及永續關懷行動」三大方向。公民團體將攜手合作推動永續發展，將貢獻社會參與經驗，將社會設計、農業問題、在地文化、移工議題、長者服務等，透過課程設計，帶領與議題相應的科系學生，用專業技術服務社會，讓新北技職跳脫科技發展框架，培養更具溫度的技職人。

在移工教育服務多年的One-Forty品牌公關蘇欣儀提到，團隊將以 8 年的移工教育經驗，讓學生了解移工文化、困難與挑戰，並提出解決方案，一起為社會的發展做出貢獻。格外農品執行長游子昂表示，課程規劃將對準農業問題，帶領農業類科的學生，探討農民種植作物背後社會問題，並了解CSR企業社會責任議題，由實務視角關心社會。

教育局與六大公民團體合影。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，「技‧續‧未來」系列活動將於每個月推出1場次活動，相關報名資訊請查詢教育局官網(https://www.ntpc.edu.tw/)，鼓勵新北市公私立技高學生關注社會脈動，貢獻專業技能，承擔社會責任，進而發揮影響力。