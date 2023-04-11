111學年全國大專校院法式滾球錦標賽由大專體育總會主辦，高雄醫學大學承辦，並於高雄巿二二八和平公園法式滾球場展開各校對決，共有來自全國24所大專院校500名選手參與這項年度全國大專法式滾球錦標賽盛會，高苑科大學生發揮亮眼成績獲得1金1銀1銅殊榮。

111學年全國大專校院法式滾球錦標賽高苑科大學生獲佳績。(照片/高苑科大提供)

高苑科大許琪燕同學與禤麗瓊同學在女生二人組項目獲得冠軍、混雙組陳翔及曾榆湫同學奪得亞軍、莊健揚同學則在公開男子組個人賽獲得銅牌，總計本次比賽高苑科大獲1金1銀1銅，再次創下佳績，消息傳回學校，全校師生莫不歡欣鼓舞為他們的表現感到驕傲與榮耀。

許琪燕同學與禤麗瓊同學在女生二人組項目獲得冠軍。(照片/高苑科大提供)

隊長莊健揚表示本次比賽同學們能拿下冠軍除了要感謝廖清海老師辛苦指導外，也要感謝學校設置完善的健身工坊訓練體能及專屬的法式滾球場地及夜間照明，讓同學可以專心練習比賽。此次獲得冠軍的許琪燕及禤麗瓊同學來自越南，目前就讀經營管理研究所，大學四年就讀本校外語系，畢業後直升研究所，她們不管是在學業及生活上均表現優秀，四月份將再代表學校參加全國大專運動會木球賽再次為校爭光。